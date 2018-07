Participante do 'The Voice' vira as quatro cadeiras cantando música de Dragon Ball Z

Homem canta música de 'Dragon Ball Z' no 'The Voice' da Tailândia. Foto: Reprodução/YouTube

Alguns participantes do The Voice ao redor do mundo escolhem apresentar clássicos, enquanto outros optam por músicas mais populares... Mas o tailandês Ditthawat Chaikaewruchikorn foi original e cantou a música-tema de Dragonball Z, na versão tailandesa do reality.

Enquanto ele cantava Cha La Head Chala, canção que toca na abertura do desenho, viu não um, mas os quatros jurados virarem suas cadeiras. Além disso, a plateia adorou a apresentação e o participante foi muito aplaudido.

Confira abaixo a apresentação completa. Gostou?