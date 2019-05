Participante do 'Power Couple Brasil' passa mal: 'Só lembro do caminho pra ambulância'

Leandro Amieiro, marido de Debby Lagranha, é socorrido por bombeiros após passar mal em prova do 'Power Couple Brasil'. Foto: Reprodução de 'Power Couple Brasil' (2019) / Record TV

Leandro Amieiro, participante da 4ª temporada do Power Couple Brasil, apresentado por Gugu Liberato, passou mal e precisou ser socorrido por bombeiros e paramédicos e levado a uma ambulância durante a realização de uma prova exibida na última segunda-feira, 13, na Record TV.

Durante a Prova dos Casais desta semana, o casal formado por ele e Debby Lagranha, sua esposa, ex-atriz mirim da Turma do Didi, precisava montar um 'bolo' gigante com peças de um material resistente com 12 'andares' rapidamente, e, em seguida, subir ao topo e se beijar.

Logo após a conclusão da prova, exausto fisicamente e com "medo de altura", Leandro indicou que não estava bem: "Passando mal. Estou passando mal. Falta de ar. Vou cair. Me tira daqui, gente!"

"Já não tava vendo mais nada. Tava vendo tudo preto, mas falei, não posso desmaiar aqui porque não sei, ela vai cair, a gente vai cair, não sabia que poderia estar se jogando ali que não ia acontecer nada", afirmou, em depoimento posterior, quando já havia se recuperado, ressaltando que não se deu conta de que estava envolto por equipamentos de segurança.

Em seguida, concluiu: "Já tava sem força. Usei minha força toda. Quando vi aquela altura, que tenho medo, acho que juntou tudo e não lembro de mais nada, sinceramente. Só lembro de quando eu tava na maca, no caminho pra ambulância, meu Deus do céu."

Debby também falou sobre o momento de desespero de seu marido: "Quando cheguei lá em cima, a gente deu o beijo e ele falou: 'Debora, tô passando mal, tô vendo tudo preto, acho que vou desmaiar.' Só que nisso eu olhei pra cara dele e ele já tava branco".

Segundo ela, o problema estava relacionado à pressão alta de Leandro no momento: "Sacudi a mão dele, fria, gelada. Quando vi eles medindo a pressão... A pressão lá no teto. Fizeram o negócio do dedo pra batimento, o batimento dele bombando... Meu Deus do céu, o que eu faço?!"

Assista ao momento da prova do Power Couple Brasil em que Leandro Amieiro, marido de Debby Lagranha, passa mal:

