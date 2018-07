Participante do 'PopStar' fala sobre Mumuzinho ter esquecido de votar: 'Desnecessário'

Mumuzinho é um dos jurados do 'PopStar'. Foto: Globo/João Cotta

Na última terça-feira, 25, o participante do PopStar Alex Escobar se pronunciou após não ter recebido o voto de Mumuzinho na edição do último domingo, 23. Durante o programa, o sambista elogiou a performance do competidor, mas esqueceu de apertar o botão.

"Achei tudo maravilhoso, cantou seguro, cantou bonito. Você é a cara do samba. Inclusive, quero te agradecer por exaltar a nossa bandeira do samba aqui no programa", disse o cantor. Mais tarde, outros jurados perguntaram por que Mumuzinho não havia dado o voto a Escobar. "Eu não votei porque esqueci", respondeu o cantor.

Porém a desculpa não foi muito aceita por Alex que, ao responder um seguidor no Twitter, opinou sobre o assunto. "Mumuzinho vacilou. Esqueceu do teu voto. Assim não dá, hein?", disse o seguidor, ao que o competidor respondeu: "Esqueceu não. Não gostou e não quis falar a verdade. Desnecessário, não me ofenderia. Mas ele não tem que dar Estrela se não gostar. É do jogo. E não fui bem mesmo".

Esqueceu não. Não gostou e não quis falar a verdade. Desnecessário. Não me ofenderia. — Alex Escobar (@AlexEscobar_) 25 de julho de 2017