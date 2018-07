Participante do 'MasterChef' desperdiça comida e irrita Paola Carosella

Os jurados do MasterChef, Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

A jurada Paola Carosella precisou chamar a atenção do participante Abel, que conquistou um avental entre os 21 finalistas do programa, na edição de MasterChef que foi ao ar na última terça-feira, 21. O motivo? Desperdício de alimentos.

Enquanto o participante preparava seu prato, uma receita com magret de pato, Paola comentou em voz baixa com os outros jurados: "O Abel tem um jeito de descascar que é bem generoso com o desperdício. Metade [da comida] vai embora".

A gota d'água se deu quando ele abriu o lixo para descartar talos de alho poró que ainda tinham bastante verdura.

"Não, não, não, chega! Chega de jogar fora comida, cara. Você já jogou fora meia beterraba, meia abóbora, meio alho poró, não me irrita", reclamou Paola, demonstrando sua insatisfação.

Apesar do deslize, Abel agradou o paladar dos jurados e se classificou à próxima etapa do programa.

