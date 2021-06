Participante do Masterchef Argentina serve comida que caiu no chão aos jurados; assista

Participante tenta pegar comida que caiu no chão durante prova. Foto: "La Gunda juntó su preparación del piso y el jurado se enojó – MasterChef Argentina 2021" / MasterChef Argentina / YouTube

O programa Masterchef da Argentina viveu momentos inusitados na última semana com uma participante servindo aos jurados um prato que havia caído no chão durante o preparo.

Tudo começou quando a participante Claudia Fontán, conhecida como Gunda, deixou cair a tigela com o caramelo feito para a torta que era a prova do dia. Logo ela tentou recolher a comida, mas um dos jurados do programa percebeu e foi até ela perguntar o que era no chão.

Claudia, que é atriz, usou do seu dom - ou pelo menos tentou - para persuadir o jurado que não pareceu muito convencido de que ela não havia recolhido o ingrediente do chão. “Juro que não”, disse ela ao ser perguntada.

Na apresentação do prato, o jurado Demián Betular, que havia visto a situação, se recusou a comer a torta preparada pela participante enquanto os outros dois jurados provaram do prato.

O Masterchef Argentina é dividido em 3 etapas semanais e, após a exibição do programa com o acontecido, o público se revoltou e pediu a eliminação da atriz. Porém, no dia seguinte, o programa começou com os jurados dando uma bronca na participante por considerar inaceitável o comportamento e a atitude de Claudia na cozinha. A participante por sua vez se desculpou pelo ato.

Apesar de toda a confusão, Claudia não foi eliminada, mas recebeu a punição de ter de participar de todas as provas de eliminação até fim do programa, tendo assim que provar seu valor como cozinheira toda semana se quiser chegar à final e vencer o programa.