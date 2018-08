Participante desiste de participar do ‘Big Brother Brasil’ ainda no hotel

Um dos selecionados para participar da 18ª edição do reality 'Big Brother Brasil' desistiu quando estava no hotel se preparando para o confinamento Foto: Globo/Divulgação

Boninho, o produtor do reality Big Brother Brasil, revelou no Twitter nesta última segunda-feira, 15, que um dos selecionados para participar da 18ª edição do programa, que se inicia neste próximo dia 22 de janeiro, desistiu de entrar na casa enquanto ainda estava no hotel que serve como preparação para o confinamento.

“Olha que loucura. Você é escolhido para o BBB, faz teste, inscrição, passa por tudo. Aí surta, vai para a descompressão e pede pra sair. Gente, não é a primeira vez. Hoje perdemos um. Mas já botamos dois pra substituir”, escreveu Boninho no Twitter.

Em outro tuíte, Boninho também falou que a Globo não irá revelar o nome do desistente. “Todos que desistiram nessa fase foram 'esquecidos'. Protegidos. Temos o respeito da escolha. Não consideramos desistência. BBB é power, quando você realiza, pode freak out. Super natural. ‘Faz parrrte'", disse.

Os participantes da 18ª edição do Big Brother Brasil serão revelados pela Globo nesta próxima quinta-feira, 18, ao longo da programação da emissora. O programa terá a apresentação de Tiago Leifert e direção geral de Rodrigo Dourado.

