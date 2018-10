Paris Hilton terá documentário autobiográfico produzido pela Netflix

Paris Hilton fala sobre como foi uma 'influencer' antes mesmo do termo existir. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

A socialite Paris Hilton será uma das personagens do documentário The American Meme, da Netflix, que faz um resgate da ascensão de várias personalidades que tiveram sua carreira alavancada pelas redes sociais.

De acordo com o site Hollywood Reporter, o longa, que também narra a história de outras personalidades como Hailey Baldwin, DJ Khaled e Fat Jew deve estrear ainda este ano, em dezembro. Além de ser uma das protagonistas, Hilton também é produtora executiva da trama.

Paris Hilton também já estrelou outros realities na TV. Além de Simple Life, exibido em 2003 e ocasião que dividia os holofotes com a estilista Nicole Richie, a atriz também participou de outras produções do gênero, como Universidade do Prazer.