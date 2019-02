'Parece que é mentira', lamenta Ana Hickmann após morte do pai

Ana Hickmann ao lado de seu pai, João Hickmann Foto: Instagram / @ahickmann

A apresentadora Ana Hickmann lamentou a morte de seu pai, João, ocorrida na última quinta-feira, 31.

"Pai, parece que é mentira, mas agora você é uma estrelinha. Fica em paz! A gente te ama! Vamos sentir muito a sua falta", escreveu em seu Instagram.

Seu marido, Alexandre Correa, também falou sobre o fato em seu Instagram, também na quinta-feira, 31: "Hoje me despeço do meu sogro! Faleceu na tarde de hoje. Dia de luto!"

João Hickmann morreu aos 59 anos, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, cidade natal da apresentadora.

Confira a publicação de Ana Hickmann abaixo: