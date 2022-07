Paraskevi é eliminada do 'MasterChef Brasil' e emociona Ana Paula Padrão

A grega Paraskevi foi a 9ª eliminada do MasterChef Brasil, competição gastronômica da Band, na noite da última terça-feira, 19. Foto: Band

A grega Paraskevi foi a 9ª eliminada do MasterChef Brasil, competição gastronômica da Band, na noite da última terça-feira, 19, e emocionou a apresentadora Ana Paula Padrão .

A estrangeira levou a pior durante a prova de eliminação com piranhas, ingrediente principal, após entregar um caldo grego que foi considerado extremamente sem gosto pelos chefs.

Ela disputou até o final com Melina que, por sua vez, entregou um prato "forte e pesado demais", mas se deu melhor na disputa.

Emocionada, Paraskevi agradeceu aos três chefs e disse estar feliz por tudo que aprendeu na atração. "Amo esse país, amo os brasileiros. Vocês são um povo muito abençoado. Viajei mais de 15 países e nunca vi pessoas como vocês, por isso me apaixonei por essa terra", falou.

Ela foi elogiada por todos e Ana Paula Padrão acabou chorando ao se despedir dela. "É muito legal quando alguém vem ao Brasil e lembra o melhor que a gente tem. Às vezes, a gente fica triste e deixa de enxergar", destacou a apresentadora.

Em entrevista ao site da Band, Paraskevi confessou que acreditava ser eliminada: "Já estava preparada para isso e não fiquei triste. A minha missão começou no MasterChef mas não terminou. É apenas a primeira parte de um sonho que vai continuar". E continuou: "São muitas emoções, parece que tem uma bomba no meu coração. Gostei das broncas que recebi, das pessoas maravilhosas que conheci. Gostei de tudo".

A grega está há quase dez anos vivendo no Brasil. Sua primeira vinda ao País se deu por uma visita a parentes de seu marido. O casal ficou encantado e não quis voltar para a terra natal.

"O meu sangue é grego e isso nunca vou mudar. Sou grega, mas no meu coração me sinto brasileira. Fico brava quando me tratam como estrangeira. Gente, eu sou brasileira! (risos)", disse.

Na entrevista, ela comentou ainda que aprendeu a falar português sozinha, mas que ainda sente dificuldades.