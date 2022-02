Paramount anuncia ‘Sonic 3’ e série focada em Knuckles

Paramount confirma terceiro filme da franquia Sonic Foto: Paramount

A Paramount anunciou nesta terça-feira, 15, novos projetos para a franquia Sonic. Um deles é o Sonic 3, previsto para 2023, que dará sequência a Sonic 2: O Filme, marcado para ir às telonas em 7 de abril deste ano.

O primeiro filme do ouriço arrecadou quase US$ 320 milhões ao redor do mundo, então a Paramount aposta no sucesso da sequência. Outra novidade é uma série protagonizada por Snuckers, o equidna vermelho.

O ator Idris Elba, que dubla Knuckles no filme que está previsto para abril, também dará voz ao personagem na série.

"Estamos muito felizes em anunciar que estamos trabalhando no terceiro filme do 'Sonic' e em uma série live-action para a Paramount+", disse Haruki Satomi, CEO da Sega Corporation, em teleconferência da Paramount para investidores.

Trailer de Sonic 2: