'A TV é minha casa', diz Valentina Francisco, apresentadora do 'Geleia The Voice Kids'

Thalita Rebouças e Valentina Francisco. Foto: Instagram/@thalitareboucas

O The Voice Kids é um dos programas de maior destaque da TV Globo aos domingos – e quem é fã do reality, que já está em sua terceira edição, pode acompanhar ainda mais conteúdos no canal Gloob, que exibe o Geleia The Voice Kids todos os sábados, às 18h30.

O programa tem apresentação de Thalita Rebouças ao lado de Valentina Francisco, finalista da segunda edição da competição. A roqueira de apenas 12 anos ama música desde pequena, mas descobriu o talento para a TV e não quer mais largar. Logo após o fim do reality, ela participou do Super Chefinhos, quadro de culinária do Mais Você, e depois veio o convite do canal Gloob.

"Eu pretendo sempre estar na TV , é minha casa, quero para sempre. Vou sempre focar na música, mas adoro TV também", disse Valentina em entrevista ao E+.

Já Thalita, uma das escritoras de literatura infantojuvenil mais conhecidas do Brasil, começou na televisão por acaso, mas a relação com o The Voice Kids foi algo que ela desejou desde o início do reality.

"Quando teve a segunda temporada, eu mandei um e-mail para o Boninho e disse: 'É minha cara esse programa, eu trabalho com esse público, gostaria muito de me envolver no programa'. Ele foi um fofo e respondeu: 'Mas você tem tempo?', eu disse que sim. Fiquei lá na segunda temporada e adorei, aí veio o programa do Gloob que eu estou amando fazer. É um programa que mexe com a emoção, tenho muito orgulho de fazer parte dele", contou Thalita.

A sintonia entre as duas é visível em cada minuto do Geleia The Voice Kids, e o mais curioso é que Valentina já era uma grande fã da escritora antes de conhecê-la. "Foi amor a primeira vista. Ela me ganhou quando, no primeiro dia de gravação, levou um livro meu que ela estava lendo para eu autografar. Eu acabei 'agarrando' um amor nela por ela já ser minha leitora. Ela é maravilhosa, ela é bem criança, é gostoso trabalhar com ela", disse a escritora.

"É muito bom trabalhar com ela, ela me mima muito. É muito amor, carinho, conversa, piada. E eu sempre fui fã dela, eu e minhas amigas", diz Valentina, que, apesar de ter vontade de seguir na carreira musical e televisiva, tem outra paixão: animais. "Eu quero fazer música e artes cênicas de faculdade, mas tenho um sonho desde pequena que é ser veterinária. Eu adoro bichos. Se não fizer música mesmo, vou para veterinária", revela.

A menina ainda disse que participar da segunda edição do reality foi um divisor de águas em sua vida. "Máginco, maravilhoso. Aprendi muito", diz.

Cinema. Em 2017, estreou nos cinemas o filme Fala Sério, Mãe, estrelado por Ingrid Guimarães e Larissa Manoela. O longa é inspirado no livro homônimo de Thalita, publicado em 2004, e a adaptação deixou a escritora muito orgulhosa.

"A relação da Ingrid com a Larissa deu muito certo, é uma química linda de se ver. Eu fico muito feliz com as mensagens que eu recebo, foi o primeiro livro sem ilustração que eu fiz, e ver que o filme ficou tão fiel ao livro, ver essa obra que está mexendo com tantas famílias, é incrível!", comemora.

Em julho, estreia Tudo Por Um Popstar, novo filme inspirado em um livro de Thalita. A trama será estrelada por Klara Castanho, Maisa Silva e Mel Maia.