Paolla Oliveira aparecerá loira em desfecho de ‘A Dona do Pedaço’

A atriz Paolla Oliveira. Foto: Instagram/@estiloviviguedes

Paolla Oliveira vai surgir loira na reta final de A Dona do Pedaço, na TV Globo.

A atriz interpreta a personagem Vivi Guedes, que tem até perfil oficial no Instagram.

A gravação com cabelos mais claros está prevista para acontecer na segunda-feira, 11. Vivi deve planejar a fuga com Chiclete, personagem de Sergio Guizé. Mas essa mudança no visual tem um objetivo.

Segundo informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, esta será uma ação de marketing com uma marca de cosméticos. Aliás, não se sabe ainda o que será feito com a conta oficial de Vivi Guedes nas redes sociais, já que também tem vínculo comercial.