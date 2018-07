Paola Carosella responde comentário machista na estreia de 'MasterChef'

Paola Carosella na estreia da quarta temporada de Masterchef Brasil Foto: youtube.com/watch?v=vIiCV514ZnU

A nova temporada de MasterChef Brasil estreou na noite desta terça-feira, 7, e o nome de Paola Carosella já ganhou as redes sociais. A chef e jurada argentina respondeu incisivamente a comentários machistas do concorrente Paulo Ricardo Amaral.

Quando Paola se aproximou para provar o prato do gaúcho, ele a recebeu dizendo: "Paola... A prenda do MasterChef. Uma mulher linda. Uma moça linda". Ao ouvir o comentário machista que a colocava como um objeto de deleite, a chef disse: "Uau! Muito obrigada! Eu sou a prenda!?".

Amaral continuou sua fala. "Você é muito quista lá pro Rio Grande do Sul, pelo fato que nós somos todos carnívoros", afirmou.

"Somos carnívoros... Eu sou carnívora também...", disse a jurada. "Eu sou açougueiro, né, entendo bastante de corte de carnes. Então, me identifico muito com você", afirmou o gaúcho. Foi quando a chef não se conteve mais: "Porque você é açougueiro e eu sou um pedaço de carne, né?". O participante ficou visivelmente sem graça e apenas soltou um "mas bah, guria".

No entanto, Paola não pareceu ter ficado profundamente irritada com Amaral. Após degustar o abacaxi na canela, frango e arroz preparado por Amara, ela se despediu dele com cortesia. "Me dá um beijo! Você é muito legal. Obrigada", disse a argentina.

A participação do gaúcho começa por volta dos 25 minutos; assista: