Paola Carosella revela que já namorou músico Charly Garcia

Paola Carosella falou sobre relacionamento e carreira em entrevista à rádio Jovem Pan. Foto: Johnny Drum/Jovem Pan

Paola Carosella foi uma das convidadas do Morning Show, da rádio Jovem Pan na última segunda-feira, 19, e comentou sobre as polêmicas do MasterChef Profissionais e revelou que já namorou o músico Charly Garcia.

"Eu cozinhei para um show que ele fez e, dois dias depois, a assistente de produção pediu que eu cozinhasse o mesmo prato na casa dele. Foi super divertido e ele super amoroso, me deu flores. Imagine, você é jovem e o seu ídolo do rock nacional gosta de você... namoramos alguns meses", contou a chef.

Sobre o resultado do reality, ela disse estar muito satisfeita e que não acompanha os bastidores do programa nem a repercussão na audiência, portanto, se mantém longe das polêmicas. "Eu não acompanho Ibope, não sou do universo da TV e é até melhor para mim, pois não saio do meu papel de cozinheira”, desabafou.

Há 16 anos no Brasil, Paola afirma não ter saudade da Argentina, mas conta que passou por momentos difíceis ao chegar ao País: "As minhas ironias eram consideradas agressões e brasileiro não entende muito bem, então eu sofri muito com isso. Precisei me explicar muito".