Paola Carosella discute com fãs do 'MasterChef' em rede social

Paola Carosella Foto: Reprodução de 'MasterChef Brasil' (2018) / Band

Após ter causado polêmica pela forma com a qual criticou o prato da participante Katleen, eliminada desta semana do MasterChef, a jurada Paola Carosella usou seu Twitter para rebater os comentários que tem recebido por parte de fãs do programa.

A polêmica teve início no momento em que Paola fez críticas ao prato da participante: "Se eu vou no seu restaurante e você me conta que isso é um jacaré que está escondidinho, porque geralmente a gente não vê muito o jacaré, e eu como isso... Eu vou dar risada e vou embora. Vou achar que você não sabe cozinhar nada."

"Eu tô cansada de cozinheiros que vêm aqui e trazem histórias, narrativas e conceitos. Eu quero comida boa, de verdade, suculenta, bem temperada, apaixonada. Você quer ser uma chef três estrelas antes de ser uma boa cozinheira. E você tá errada", sacramentou.

Irritada com algumas acusações de que teria "armado" a eliminação, Paola respondeu com ironia: "Sou a responsável de todas as armações faz cinco anos. Eu sou tão imbecil que estrago 25 anos de carreira porque tenho raiva de uma menina (que poderia ser minha filha) porque ela é doce".

"Alguém já reparou que no MasterChef tem três jurados? E que o meu voto representa 33,3% da decisão final? Realmente acham que os meus colegas não têm opinião própria?", ressaltou a argentina, que garante: "Criticamos, elogiamos e ajudamos a todos por igual".

Respondendo a uma seguidora que apontou uma suposta "cara de desdém" da jurada no momento de despedida da participante, disse que na verdade estava triste pela saída de Katleen: "Que cara de desdém e raiva no coração? É decepção! Faz santos e demônios de quem você quiser, mas não inventa histórias de telenovela barata, por favor. Ela tinha tudo para ganhar o programa e eu fiquei muito desapontada. Que imaginação perversa".

Confira abaixo o vídeo do momento e algumas respostas de Paola em suas redes sociais:

Quando os conceitos se tornam mais protagonistas do que o sabor, é hora de repensar! #MasterChefBR pic.twitter.com/eG3fBSI26F — MasterChef Brasil (@masterchefbr) 12 de julho de 2018

Eu q mando no MC, eu sou a unica jurada, a que decide quem sai e fica, eu sou a responsável de todas as armações faz 5 anos. E eu sou tão imbecil q estrago 25 anos de carreira por q tenho raiba de uma menina( q poderia ser minha filha) p q ela é doce. — Paola Carosella ⚡️ (@PaolaCarosella) 12 de julho de 2018

claro, fazemos uma armação para detonar a favorita assim mais ninguém assiste. — Paola Carosella ⚡️ (@PaolaCarosella) 12 de julho de 2018

“ já sabemos quem vai ganhar vão ser os seus queridinhos” Alguém já reparou q no @masterchefbr tem 3 jurados ? E q o meu voto representa 33,33 % da decisão final? Realmente acham q os meus colegas não tem opinião propria? — Paola Carosella ⚡️ (@PaolaCarosella) 12 de julho de 2018

Que cara de desdém e raiva no coração ?? é decepção! faz santos e demónios de quem vc quiser, mas não inventa historias de telenovela barata por favor. ela tinha tudo para ganhar o programa e eu fiquei mto desapontada. que imaginação perversa tem ... — Paola Carosella ⚡️ (@PaolaCarosella) 12 de julho de 2018

Do que ? De falar o que eu falei no programa mais de 20 vezes p ela ? Que ela precisava não perder o foco? Q precisava lembrar que o que nos importava era a comida, o sabor e não os conceitos? Mesma coisa que falei por 5 anos? Do q tenho q me deculpar? — Paola Carosella ⚡️ (@PaolaCarosella) 12 de julho de 2018

Vc assistiu o programa ? Vc não viu a critica ? Criticamos elogiamos e ajudamos a TODOS por igual. — Paola Carosella ⚡️ (@PaolaCarosella) 12 de julho de 2018

Sim. Fui muito dura. Faz parte de qualquer boa competição. Um bom mentor faz isso. Pode ser levado como uma critica muito dura e fazer algo ao respeito OU se vitimizar e achar que foi injustiçada. À grandeza está nessa escolha. — Paola Carosella ⚡️ (@PaolaCarosella) 12 de julho de 2018

Master chef 2025 - a culpa é da Paola - reloaded - — Paola Carosella ⚡️ (@PaolaCarosella) 12 de julho de 2018

Mas eu tenho ciência absoluta que fui muito dura. Fui muito dura. Não fui arrogante nem grosseira nem o fiz por rancor ou nenhuma das bobagens que falam. Fui muito dura. Ponto final. Faz parte — Paola Carosella ⚡️ (@PaolaCarosella) 12 de julho de 2018

