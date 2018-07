Paola Carosella condena ataques a Gleice nas redes sociais

Não poderia deixar de desejar toda sorte do mundo a essa pessoa tão incrível, amável, carinhosa e valente que eu conheci no MasterChef! Apenas 20 anos nas costas... Idade de menina, maturidade de mulher. Você é uma garota de ouro e vai brilhar na vida, sem dúvida alguma. Deus ilumine o seu caminho! Grande beijo e abraço! ❤️ #teamleo #masterchefbr

A photo posted by Leonardo Young | MasterChef (@leo_young_) on Jun 22, 2016 at 8:29am PDT