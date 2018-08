‘Pantera Negra’ sai como o grande vencedor do Saturn Awards

O filme 'Pantera Negra' foi o grande vencedor do Saturn Awards, levando cinco prêmios em 14 indicações nas categorias de cinema Foto: Marvel Studios/Divulgação

Pantera Negra foi o filme mais premiado do Saturn Awards, realizado na quarta-feira, 27, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A produção da Marvel levou cinco estatuetas em 14 indicações nas categorias de cinema da festa que homenageia os melhores filmes de ficção científica, terror e fantasia no ano anterior.

O filme A Forma da Água, ganhador do Oscar de melhor filme em fevereiro, foi consagrado como o melhor filme de fantasia na premiação. Outros destaques foram a atriz Gal Gadot, que levou o prêmio de melhor atriz por sua atuação em Mulher Maravilha; e Mark Hamill, que recebeu uma estatueta de melhor ator pela terceira vez por sua atuação como Luke Skywalker da saga Star Wars.

“A primeira vez que eu fui indicado para um prêmio aqui foi em 1977 pelo Star Wars original”, disse Hamill ao receber o prêmio. “Lembro que eu liguei para o Harrison [Ford] todo animado dizendo ‘Harrison, o Saturns! Fomos indicados!’, então teve uma longa pausa e ouvi ‘o que diabos é o Saturns?’”, continuou.

Nas categorias de televisão, os maiores vencedores foram as novas temporadas de Twin Peaks e Better Call Saul, com cada produção levando três estatuetas. A comédia The Orville saiu com o prêmio de melhor série de ficção científica.

Veja abaixo a lista completa com os vencedores do Saturn Awards.

Cinema

Melhor Filme de Ficção Científica: Blade Runner 2049

Melhor FIlme Baseado em Quadrinhos: Pantera Negra

Melhor Filme de Fantasia: A Forma da Água

Melhor Filme de Terror: Corra!

Melhor Filme de Ação/Aventura: O Rei do Show

Melhor Drama: Três Anúncios Para um Crime

Melhor Filme Estrangeiro: Baahubali 2: The Conclusion (Índia)

Melhor Animação: Viva - A Vida é Uma Festa

Melhor Filme Independente: Extraordinário

Melhor Ator: Mark Hamill (Star Wars: Os Últimos Jedi)

Melhor Atriz: Gal Gadot (Mulher Maravilha)

Melhor Ator Coadjuvante: Patrick Stewart (Logan)

Melhor Atriz Coadjuvante: Danai Gurira (Pantera Negra)

Melhor Atuação por Ator/Atriz Jovem: Tom Holland (Homem-Aranha: De Volta ao Lar)

Melhor Diretor: Ryan Coogler (Pantera Negra)

Melhor Roteiro: Rian Johnson (Star Wars: Os Últimos Jedi)

Melhor Design de Produção: Hannah Beachler (Pantera Negra)

Melhor Edição: Bob Ducsay (Star Wars: Os Últimos Jedi)

Melhor Trilha Sonora: Michael Giacchino (Viva - A Vida é Uma Festa)

Melhor Figurino: Jacqueline Durran (A Bela e a Fera)

Melhor Maquiagem: Joel Harlow, Ken Diaz (Pantera Negra)

Melhores Efeitos Especiais: Christopher Townsend, Guy Williams, Jonathan Fawkner, Dan Sudick (Guardiões da Galáxia, Vol. 2)

Televisão

Melhor Série de Ficção Científica: The Orville

Melhor Série de Terror: The Walking Dead

Melhor Série de Ação/Drama: Better Call Saul

Melhor Série de Fantasia: Outlander

Melhor Apresentação: Twin Peaks

Melhor Série Animada: Star Wars Rebels

Melhor Série Adaptada de Quadrinhos: The Flash

Melhor Série em Novas Mídias: Star Trek: Discovery

Melhor Série de Quadrinhos em Novas Mídias: O Justiceiro

Melhor Ator: Kyle MacLachlan (Twin Peaks)

Melhor Atriz: Sonequa Martin-Green (Star Trek: Discovery)

Melhor Ator Coadjuvante: Michael McKean (Better Call Saul)

Melhor Atriz Coadjuvante: Rhea Seehorn (Better Call Saul)

Melhor Jovem Ator/Atriz: Chandler Riggs (The Walking Dead)

Melhor Participação Especial: David Lynch (Twin Peaks)