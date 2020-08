'Pantera Negra' é exibido pela primeira vez na TV aberta

O ator Chadwick Boseman no papel principal do filme 'Pantera Negra'. Foto: Marvel Studios

Após a morte de Chadwick Boseman, protagonista de Pantera Negra, diversas homenagens foram feitas ao ator, como as reproduções criadas por desenhistas em diferentes estilos. A comoção foi grande e o tuíte que anunciou o falecimento dele tornou-se o mais curtido da história. Agora, o filme do super-herói negro que encantou crianças e adultos em todo o mundo será exibido pela primeira vez na TV aberta brasileira.

O sucesso da Marvel Studios lançado em 2018 será transmitido no Tela Quente, da TV Globo, nesta segunda-feira, 31, logo após a novela Fina Estampa. A exibição é uma forma de homenagear o artista que morreu nas sexta-feira, 28, aos 43 anos, em decorrência de câncer no cólon.

O filme será precedido por uma fala do apresentador Manoel Soares, que compõe o time do É de Casa. Ele vai comentar sobre a importância histórica de um longa-metragem protagonizado por um ator negro.

"Eu esperei quase 40 anos para ter um super-herói parecido comigo e a pessoa que personificou esse sonho não está mais entre nós. Chadwick Boseman representou essa geração que ansiava por isso e se espelhou nessa conquista", comentou ele. Na sexta-feira, Soares comentou no Instagram sobre a morte de Boseman, que para ele provocou uma dor como se tivesse sido a morte de um parente.

"Hoje, quando se pensa em África, não se pensa só em pobreza e morte, mas também em Wakanda", completa o apresentador, quem tem em casa bonecos e uma fantasia do Pantera Negra. "Me fantasio de Pantera Negra para os meus filhos. Tenho paixão pelo personagem e também por isso é um orgulho imenso interagir com o filme através dessa homenagem", disse.

Indicado a sete categorias do Oscar 2019, Pantera Negra somou três estatuetas: uma de melhor design de produção, outra de melhor figurino e mais uma de melhor trilha sonora. Na lista de premiações, ainda estão quatro troféus do MTV Movie & TV Awards e cinco concedidos no Saturn Awards, quando foi o mais premiado da festa.

A produção é o primeira do universo cinematográfico da Marvel a se concentrar em um justiceiro negro e conta a história do luta do rei T'Challa para defender sua nação Wakanda. Sucesso em todo o mundo, crianças e adultos se encantaram pelo filme, que passaram a reproduzir a saudação de braços cruzados sobre o peito e a manifestar "Wakanda forever".

Abaixo, assista ao trailer legendado de Pantera Negra: