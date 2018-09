'Pantera Negra' bate recorde de filme mais citado na história do Twitter

'Pantera Negra' não bateu recordes apenas de bilheteria: ele se tornou o filme mais citado no Twitter; na foto, Michael B. Jordan. Foto: Disney/Marvel Studios

O filme Pantera Negra, que estreou em fevereiro e bateu recordes de bilheteria em diversos países. Porém os trunfos do longa não ficam por aí e ele bateu um novo recorde na última terça-feira, 20, ao tornar-se o filme mais citado no Twitter em toda a história da plataforma.

O filme foi citado mais de 35 milhões de vezes, de acordo com informações do Twitter ao Hollywood Reporter. Anteriormente, o filme sobre o qual as pessoas mais comentavam na plataforma era Star Wars: O Despertar da Força, de 2015, que agora está em segundo lugar. A terceira posição fica para Star Wars: Os Ultimos Jedi, de 2017.

No último fim de semana, Pantera Negra conquistou outro grande feito e se tornou o primeiro filme desde Avatar (2009) a liderar as vendas de bilheteria na América do Norte por cinco semanas seguidas. Até agora, o filme arrecadou mais de US$ 1,2 bilhão (cerca de R$ 3,9 bilhões) no mundo inteiro – e é possível que o filme ultrapasse Os Vingadores, o longa de super-heróis com maior arrecadação da história.