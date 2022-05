'Pantanal': Participação de Renato Teixeira emociona telespectadores

Renato Teixeira como Quim em participação especial na novela 'Pantanal'. O cantor emocionou os expectadores com a sua performance. Foto: Pedro Sampaio/Globo

Renato Teixeira fez uma participação especial na novela Pantanal, da Rede Globo, nesta segunda-feira, 16. O cantor e compositor interpreta o peão Quim, que fez seu retorno na nova fase da trama.

A atuação do músico emocionou internautas, em especial pela comparação com Chico Teixeira, que é filho de Renato e deu vida ao mesmo personagem que o pai durante a etapa inicial da novela.

Além de Chico, Renato também é pai de outra pessoa do elenco de Pantanal: a atriz Isabel Teixeira, que faz a personagem Maria Bruaca.

A volta de Quim à novela também foi sua despedida, já que ele acaba morrendo depois de informar a Zé Leôncio sobre a morte de Tião. Os três formavam um trio na primeira fase da trama.

Na cena, Renato Teixeira cantou sua música Amizade Especial em homenagem aos amigos. Veja:

A participação rendeu elogios para o cantor nas redes sociais e muitos telespectadores relataram que se emocionaram com a despedida dos personagens.

Emocionei com a despedida do Tião e peão Quim. Renato Teixeira um mestre, seguido pela viola de Gabriel Sater.

Renato Teixeira com os filhos, Chico Teixeira e Isabel Teixeira. O filho brilhou na primeira fase, a filha vem brilhando na segunda e ele fez uma participação curtíssima de poucos minutos, mas grandiosa e com uma despedida linda e triste ao mesmo tempo do Quim. #Pantanal pic.twitter.com/dVKs3aF2bO