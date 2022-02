'Pantanal': Globo divulga primeira chamada da nova novela das nove; assista

Juliana Paes viverá a personagem Maria Marruá em 'Pantanal' Foto: Globo/João Miguel Júnior

A TV Globo divulgou a primeira chamada da nova novela que ocupará a faixa das 21h nesta terça-feira, 22.

Pantanal é um remake da novela escrita por Benedito Ruy Barbosa, que foi ao ar na TV Manchete há mais de 30 anos, e contará com a direção artística de Rogério Gomes. A nova versão foi escrita por Bruno Luperi.

A história gira em torno da relação de Joventino, interpretado por Irandhir Santos, com o filho, José Leôncio, interpretado em diferentes momentos por dois atores: Renato Góes e Marcos Palmeira. Após ter uma epifania sobre a vida no Pantanal, Joventino desaparece sem deixar rastros e deixa José Leôncio à sua espera.

Cinco anos depois do ocorrido, Leôncio viaja até o Rio de Janeiro e acaba se apaixonando por Madeleine, vivida por Bruna Linzmeyer e Karine Teles. O casal se muda para o Pantanal e, lá, tem um filho: Jove, representado por Jesuíta Barbosa.

Madeleine, porém, começa a ter problemas vivendo na fazenda e convivendo com Filó, personagem de Leticia Salles e Dira Paes, funcionária da casa e com quem José se relacionou em uma das viagens dele no passado. A personagem resolve voltar com o filho para o Rio de Janeiro e o menino cresce pensando que o pai havia morrido.

Depois do ocorrido, Leôncio passa a considerar Tadeu, filho de Filó, interpretado por José Loreto, como o próximo herdeiro da fazenda. Um dia, a funcionária revela que o menino também é filho do peão, mas o segredo permanece guardado às sete chaves.

Vinte anos marcam a mudança de fase da novela, quando Jove descobre que o pai está vivo e sai à procura dele. Diferenças culturais, o ciúmes de Tadeu e a descoberta de um terceiro filho trarão novos conflitos à trama.

Além disso, Jove também se apaixonará por Juma Marruá, personagem de Alanis Guillen. Juma é filha de Gil, vivido por Enrique Diaz, e de Maria Marruá, interpretada por Juliana Paes, uma moradora que chama a atenção dos moradores do Pantanal: há boatos de que ela consegue se transformar em onça.

A trama também traz Osmar Prado como o Velho do Rio, uma entidade sobrenatural que, na maior parte do tempo, assume a forma de uma sucuri. O cantor Almir Sater, que também participou da primeira versão, volta com músicas que farão parte da trilha sonora e como o o chalaneiro Eugênio, que leva e traz as pessoas ao Pantanal.

A direção da novela é de Walter Carvalho, Davi Alves, Beta Richard e Noa Bressane, e a direção de gênero, de José Luiz Villamarim. A produção foi feita por Luciana Monteiro e Andrea Kelly.

Pantanal está prevista para estrear no dia 28 de março na TV Globo.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais