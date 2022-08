'Pantanal': Aline Borges publica foto emocionada com Isabel Teixeira

Isabel Teixeira e Aline Borges vão às lágrimas com cena de 'Pantanal' Foto: Instagram/@ligborges

A atriz Aline Borges, que interpreta Zuleica no remake da novela Pantanal, publicou uma foto em seu Instagram abraçando Isabel Teixeira, que dá vida a personagem Maria Bruaca, que tem roubado a cena na trama das 21h de Bruno Luperi.

Na produção, Zuleica e Maria vivem as mulheres de Tenório (Murilo Benício), que tem uma conturbada relação. Entretanto, o rumo da história das personagens está prestes a mudar. Aline mostrou os bastidores de uma cena que fez com Isabel com uma postagem em suas redes sociais. A foto, mostra as duas abraçadas, com os olhos marejados e emocionadas. No texto, a atriz escreveu: “Ainda sem ar pra descrever o que senti gravando com a Bel hoje… Isabel, obrigada por fazer a gente transbordar e transbordar…Que honra contracenar com você, minha amiga! A gente sai um pouco da personagem pra te admirar… É involuntário!"

A atriz continua expressando a emoção de contracenar com a intérprete de Maria Bruaca. Segundo Aline, foi um dos momentos mais lindos de sua carreira. "E digo mais, o set de hoje com você, foi um dos mais lindos que vivi até aqui! Te admiro grande, meu amor! Você é um acontecimento! Obrigada pela troca sempre afetuosa. Voos altos pra sua linda e potente trajetória! Beijo grande no teu coração! Axé!”.

O agradecimento e admiração em questão, se refere a uma das cenas mais aguardadas de Pantanal, que é a conciliação entre Maria Bruaca e Zuleica. As duas administrarão os negócios da família e viverão com seus filhos reunidos na fazenda de Tenório, convivendo pacificamente.