'Pandemia trouxe as doenças da nossa sociedade para a superfície', diz Bruna Marquezine

Bruna Marquezine na pré-estreia do filme Vou Nadar até você, em São Paulo Foto: Ciça Neder

Nesta quinta-feira, 24, às 22h, pela primeira vez a premiação do MTV Miaw será transmitida ao vivo na TV. A terceira edição do concurso terá a apresentação de Bruna Marquezine e Manu Gavassi.

Além do formato, outra novidade que o evento de 2020 traz é o prêmio de impacto social chamado Transforma Miaw. A competição tem as categorias: Transforma Vidas Pretas Importam (dedicado aos destaques na luta antirracista), Transforma Herói na Pandemia (dedicado às vozes que se evidenciaram durante a pandemia no Brasil), Transforma Todes Juntes (destaques da comunidade LGBTQIA+) e Transforma Nenhuma a Menos (dedicado a vozes femininas que atuam no combate e acolhimento de vítimas da violência contra a mulher).

Neste ano que protagonizou uma série de protestos antirracistas e uma alta no número de violência doméstica (só no Estado de São Paulo, foi registrado um aumento de 44,9%, segundo Fórum Brasileiro de Segurança Pública), Bruna Marquezine respondeu ao Estadão, durante coletiva de imprensa nesta terça, 22, sobre a importância dessa premiação como conscientização para o público jovem.

"Essa pandemia trouxe todas as doenças da nossa sociedade para a superfície, ficaram escancaradas. [A novidade nas categorias] é um retrato do que o mundo está vivendo. Essa homenagem a quatro pessoas ou organizações é muito importante nessa fase."

Bruna Marquezine e Manu Gavassi falam sobre novas categorias do prêmio Transforma Miaw Foto: Reprodução/ Coletiva de Imprensa MTV

Manu Gavassi ainda acrescentou mais um acontecimento de 2020 que exige atenção: as queimadas no Pantanal. “É um ano que não dá pra gente ignorar tudo o que aconteceu. Não dá pra continuar destruindo o meio ambiente e continuar olhando para o próprio umbigo. Eu acho que infelizmente chegou nesse ponto, por conta de uma doença, de um vírus, mas que a gente use esse período difícil pra olhar pro outro. Transformar de uma para quatro categorias sociais é importantes para o público jovem."

Os vencedores do Transforma Miaw 2020 serão decididos por uma comissão de pessoas responsáveis por definir quem serão as personalidades que impactaram positivamente os setores de uma das categorias. Confira abaixo quem fará parte dessa comissão:

Transforma Vidas Pretas Importam

Ícaro Silva

Jones Manoel

Luiza Brasil

Tansforma Heroi na Pandemia

Flavio Canto

Kondzilla

Nega Gizza

Transforma Todes Juntes

Alexandra Gurgel

Caio Braz

Rita Von Hunty

Transforma Nenhuma A Menos

Anielle Franco

Karol Conka

Leandra Leal

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais