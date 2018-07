Palavrão é dito em 'Star Trek' pela primeira vez na história da franquia

'Isso é legal para caral*o', disse personagem Foto: Reprodução de cena da série 'Star Trek: Discovery' (2017) / CBS

Star Trek: Discovery é a sétima série de televisão da franquia Star Trek. O episódio do último domingo, 15, chamou a atenção por ser a primeira vez na história da franquia que um palavrão foi dito por um personagem. As informações são do portal Syfy Wire.

No episódio intitulado Choose Your Pain (Escolha Sua Dor, em tradução livre para o português), os personagens Michael Burnham, Paul Stamets e Sylvia Tilly tentam salvar uma criatura que dá energia à espaçonave que pilotam. Paul sugere transferir o DNA do animal para si mesmo, de modo que ele mesmo possa fazer a função.

Sylvia, animada com a ideia, diz: “Isso é incrível para caral*o!”. Ao perceber que soltou o palavrão durante serviço, rapidamente pede desculpas. No entanto, a resposta de Paul não poderia ser mais surpreendente: “Não, cadete. Isso realmente é legal para caral*o”.

A série é veiculada através do serviço de streaming da CBS e também pela Netflix, e contém classificação etária para maiores de 13 anos, por isso a cena chamou atenção. Confira o momento: