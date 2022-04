PA é vice-campeão do ‘BBB 22'; confira carreira do atleta e relembre outros segundos colocados

Paulo André foi um dos participantes do 'Big Brother Brasil 22'. Foto: João Cotta/Globo

Arthur Aguiar se tornou o vencedor do Big Brother Brasil 22 na noite desta terça-feira, 26. Apesar do favoritismo do ator, o vice-campeão, Paulo André, contou com muitos mutirões de personalidades que tentaram garantir a vitória do atleta.

Enquanto Arthur recebeu 68,96% dos votos, PA e Douglas Silva ficaram com 29,91% e 1,13%, respectivamente. Mesmo não conquistando o prêmio de R$1,5 milhão, o carisma e dedicação nas provas destacaram a participação do velocista no programa.

Relembre a carreira de PA:

Paulo André foi semifinalista nos 100m rasos dos Jogos de Tóquio. Foto: Aleksandra Szmigiel/Reuters

Paulo nasceu em Santo André (SP), mas cresceu em Vila Velha (ES), cidade onde também iniciou a carreira esportiva. O pai dele, Carlos Camilo, é um ex-velocista que chegou a ser convocado para as Olimpíadas de Los Angeles, em 1984, porém não conseguiu competir devido a uma lesão.

E o gosto pelo esporte atravessou a geração. PA começou no atletismo por meio de um projeto chamado Campeões do Futuro, que foi montado pelo seu pai na cidade capixaba. Hoje, Carlos, que é professor de educação física, também é técnico de Paulo.

Desde cedo, ele passou a disputar torneios de base. Até os 15 anos, Paulo treinava em pistas de terra. Com o passar do tempo, ele foi ganhando notoriedade e passou a competir nos principais campeonatos de atletismo.

Em 2018, ele chegou a se tornar o segundo homem mais rápido do Brasil, após fazer a marca de 10s02 nos 100m rasos. Logo, ele foi ultrapassado por Erik Felipe, que fez o percurso em 10s01, mas ainda ocupa o Top 3. O recorde é de Robson Caetano, com 10s00, em 1988.

Paulo André possui quatro medalhas de ouro no Troféu Brasil, um ouro no campeonato mundial de atletismo em Doha, no Qatar (2019), e um ouro e uma prata no Pan-Americano de Lima, no Peru (2019).

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio (2020), que ocorreram em 2021 por conta da pandemia, PA chegou na semifinal do atletismo, mas ficou em 8º lugar. Foi a partir de então que ele recebeu o convite para participar do Big Brother Brasil.

BBB

Faltando pouco mais de dois anos para os Jogos de Paris (2024), ele tomou uma decisão arriscada ao aceitar o convite e parar os treinos oficiais.

Na casa, ele manteve suas atividades físicas e mostrou seu bom desempenho nas provas da competição. No entanto, ele acabou tendo sua Bolsa Atleta, de pouco menos de R$ 2 mil, cortada.

Mas, no programa, ele acabou ganhando bem mais. Além do R$ 150 mil, ele já tinha faturado R$ 100 mil em uma outra dinâmica.

Paulo André foi o primeiro finalista do 'Big Brother Brasil 22'. Foto: TV Globo

PA se tornou o participante da edição que mais ganhou seguidores nas redes sociais e saiu da casa com mais de 7,7 milhões de seguidores, sendo o segundo atleta de atletismo mais seguido do mundo, atrás apenas de Usain Bolt, que tem 11,3 milhões.

Para vencer o programa, o atleta também contou com apoio de inúmeras personaldades, como Anitta, Bruna Marquezine, Felipe Ret e Gabriel Medina. E também teve a torcida de outros colegas de reality, como Pedro Scooby, Linn da Quebrada e Jessilane.

Confira outros nomes marcantes no BBB que ficaram em segundo lugar no reality

Grazi Massafera

A atriz Grazi Massafera participou do 'BBB 5' Foto: Instagram/ @massafera

Devido a vasta carreira de Grazi Massafera nas novelas da Globo, muitas pessoas podem não se lembrar que a atriz, na verdade, começou a ser conhecida na televisão devido a sua participação no Big Brother 5.

Na edição vencida por Jean Willys — que hoje segue carreira política — a atriz ficou em segundo lugar. Um ano após o reality, Grazi já estreou como atriz na novela Páginas da Vida, em 2006.

Rafa Kalimann

Rafa Kalimann no 'Bate-Papo BBB'. Foto: Globoplay

A atual apresentadora do Bate-Papo BBB, Rafa Kalimann, ficou na segunda posição do Big Brother Brasil 20. A primeira edição do reality show que foi dividida entre pipocas e camarotes teve como campeã Thelma Assis.

Camilla de Lucas

A influenciadora Camilla de Lucas ficou em segundo lugar na final do 'BBB 21' Foto: Globo/João Cotta

Assim como Kalimann, Camilla de Lucas entrou no Big Brother Brasil 21 como influencer e saiu como vice-campeã. Camila foi repórter dos bastidores na primeira temporada de The Masked Singer Brasil e estava cotada para assumir um dos programas do Big Brother Brasil em 2022, o que não aconteceu.

Kaysar Dadour

Kaysar Dadour caracterizado como Fauze, seu personagem em 'Órfãos da Terra' Foto: Globo / Divulgação | Instagram / @kaysar.dadour

Kaysar Dadour ficou em segundo lugar no Big Brother Brasil 18, perdendo para Gleice Damasceno. Depois que encerrou sua participação no reality, o ex-brother atuou como ator, no elenco da novela Órfãos da Terra e, em 2021, foi convidado para outros realitys da casa, o No Limite e o Dança dos Famosos.

Vivian Amorim

Vivian Amorim trabalhou por quarto anos na 'Rede BBB' Foto: Instagram /@amorimvivian

Vivian Amorim ficou na segunda posição do Big Brother Brasil 17, atrás de Emily Araújo. No ano seguinte da sua edição, a modelo conquistou uma vaga no próprio BBB e no Vídeo Show. Vivian se tornou repórter e apresentadora dos programas da atração, onde permaneceu até o ano passado.