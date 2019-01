Otaviano Costa estreia programa ‘testando’ participantes com mais de 60 anos

O ator e apresentador Otaviano Costa. Foto: Instagram/@otaviano

Neste sábado, 5, a TV Globo começou a série de programas que costumam ser ‘testados’ durante as férias. Foi assim com o Tá Brincando, de Otaviano Costa, que ficou no comando do vespertino diário Vídeo Show durante cinco anos.

Não é segredo para ninguém que ele sempre quis ter um programa ‘para chamar de seu’. “O Tá Brincando é um novo olhar sobre as pessoas mais velhas, que têm espírito jovem, com muita energia, alto astral e lindas histórias de superação, para inspirar todas as gerações. É um programa para quebrar tabus da terceira idade”, explica.

A primeira temporada tem nove episódios e deve ficar no ar até março. Durante o programa, o apresentador literalmente se jogou de paraquedas com Luiz Schirmer, de 80 anos de idade. “Foi uma loucura. Quase morri, mas deu tudo certo”, comemorou Otaviano. “Eu sou seu fã”, declarou Schirmer após a aventura. Ele é militar reformado do Exército e foi o primeiro campeão brasileiro de paraquedismo, em 1964.

Em novembro do ano passado, Otaviano disse que não faria mais novelas e que tinha outros objetivos na Globo. “A casa entendeu os códigos que eu vinha enviando nos últimos tempos de querer um novo desafio. Não tinha um formato (do programa) nem uma ideia na cabeça”, afirmou durante lançamento.

No perfil oficial dele no Instagram, Otaviano publicou a chamada do programa e convidou os seguidores para acompanhar a estreia. “Chegou o mais sonhado dia e vocês, sim, vocês fazem parte disso tudo! Segura coração!”, se emocionou na legenda.