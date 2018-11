Otaviano Costa declara que não atuará mais em novelas

O apresentador Otaviano Costa. Foto: Instagram/@otacosta

Uma possibilidade de ampliar a veia artística. Esse era o objetivo de Otaviano Costa e que será concretizado a partir de janeiro de 2019, quando comandará o programa Tá Brincando, na TV Globo.

“A casa entendeu os códigos que eu vinha enviando nos últimos tempos de querer um novo desafio. Não tinha um formato nem uma ideia na cabeça”, afirmou durante lançamento nesta quarta-feira, 21.

Otaviano Costa chegou a fazer novelas na emissora, passou pela apresentação do Vídeo Show e participou da Escolinha do Professor Raimundo. Agora, ele, que nunca escondeu o desejo de ter um programa ‘para chamar de seu’, passa a integrar a grade em 5 de janeiro.

Apesar de ter diversas passagens por novelas e se considerar um ator, Otaviano não consegue mais imaginar sua participação na dramaturgia. “Não volto mais para as novelas. Quero, sim, fazer a Escolinha do Professor Raimundo, quem sabe fazer um filme e até continuar com minhas dublagens, mas novelas não cabe mais”, disse.

O Tá Brincando terá nove episódios nessa primeira temporada. O clima do programa é de aventuras radicais, gincanas e até show de talentos.

No início da semana, o apresentador mostrou, em vídeo, o cenário novo do programa no perfil dele no Instagram. Nesta quarta-feira, 21, Otaviano publicou uma imagem em que aparece nos bastidores das gravações. “Não para, não para não! Gravando promo vídeo para divulgação do ‘Tá brincando’! Vem que vem janeiro”, comemorou na legenda da foto.