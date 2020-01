Oscar 2020: Olivia Colman e Rami Malek entregarão prêmios na cerimônia

Rami Malek, Olivia Colman, Regina King e Mahershala Ali, premiados em 2019, irão apresentar o Oscar 2020 Foto: Mike Segar / Reuters

A organização responsável pelo Oscar anunciou que Rami Malek, Olivia Colman, Mahershala Ali e Regina King estão entre os responsáveis pela entrega dos prêmios na noite da cerimônia, que ocorre em 9 de fevereiro. Os quatro foram os ganhadores das categorias de atuação em 2019.

"Nós gostamos da tradição de contar com atores ganhadores do ano anterior para celebrar os feitos dos companheiros e estamos emocionados em dar as boas-vindas a esses quatro grandes talentos", anunciaram em comunicado as produtoras da cerimônia do Oscar, Lynette Howell Taylor e Stephanie Allain.

Assim como no ano passado, a premiação não terá um mestre de cerimônias em 2020, contando apenas com pessoas que se revezam ao longo do evento para anunciar os vencedores. A organização disse que os demais integrantes que estarão nessa função serão anunciados nas próximas semanas.

Karen Burke, presidente da ABC, emissora responsável por organizar e transmitir a premiação, falou sobre a ausência de um mestre de cerimônias pelo segundo ano consecutivo. Ela disse que a escolha "funcionou no ano passado" e foi decidido repetir o formato.

A escolha de retirar a figura do apresentador da cerimônia foi feita pela Academia de Hollywood em 2019 após a desistência de Kevin Hart, em meio a uma controvérsia ligada a comentários homofóbicos que ele teria feito no Twitter anos atrás.

Foi a primeira vez em 30 anos que o Oscar não teve um apresentador, mas os críticos viram com bons olhos a cerimônia de 2019, e agora outras premiações, como o Emmy, têm optado pelo mesmo.

Diferentemente do Oscar e do Emmy, o Globo de Ouro teve como mestre de cerimônias o comediante Ricky Gervais, pela quinta vez. Seu humor ácido e monólogos que focam na hipocrisia de Hollywood chamaram atenção no dia da premiação.