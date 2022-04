'Os Vingadores' completa 10 anos; confira 5 curiosidades sobre o filme

'Os Vingadores' (2012) completa dez anos de lançamento. Longa está disponível no Disney+. Foto: Marvel

Filme que marcou o primeiro crossover entre os heróis da Marvel, Os Vingadores completa dez anos desde seu lançamento no Brasil nesta quarta-feira, 27.

O longa foi responsável por lançar o Universo Cinematográfico Marvel (MCU, em inglês) como se conhece hoje, unindo histórias de diversos personagens e dando vida a uma das maiores franquias que já passaram pelas telonas.

Com Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), Capitão América (Chris Evans), Viúva Negra (Scarlett Johansson), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo) e Gavião Arqueiro (Jeremy Renner), o filme está ainda hoje na lista das maiores bilheterias do cinema, tendo arrecadado mais de 1,5 bilhões de dólares.

Ficou com vontade de rever o filme? O Estadão separou algumas curiosidades sobre a produção para quem quer matar a saudade. Confira:

Troca de atores de Hulk

Alguns podem não se lembrar, mas quem interpretou o herói verde em O Incrível Hulk, de 2008, não foi Mark Ruffalo, mas sim Edward Norton.

O ator reprisaria o papel em Os Vingadores, mas as negociações acabaram não indo para frente e ele foi substituído por Ruffalo, que está a frente do personagem até hoje.

Em 2019, Norton disse ao jornal The New York Times que o salário oferecido pela Marvel era menor do que ele queria e alegou diferenças criativas.

“Eles não estavam fazendo algo longo, sombrio e sério. Mas não importa. Tivemos uma discussão positiva sobre continuar com os filmes, mas olhamos para o tempo que levaria, e eu só não faria aquilo”, afirmou.

Hulk (Mark Rufallo) em cena de 'Os Vingadores'. O filme foi a estreia dele como o personagem. Foto: Marvel

Parceria entre Marvel e Disney

Os Vingadores foi o primeiro filme da Marvel a ser distribuído pela Disney. A compra dos direitos foi feita em 2009 por mais de 4 bilhões de dólares.

A Paramount, que era responsável pelos filmes antes do acordo, chegou a distribuir Homem de Ferro 2, Thor e Capitão América por questões contratuais, mas a partir de 2012, todos os filmes da franquia passaram a fazer parte da empresa do Mickey.

A parceria dá frutos até hoje. Todos os filmes e séries do MCU estão disponíveis no Disney+ desde a chegada da plataforma de streaming no Brasil, em novembro de 2020.

Homem-Formiga e a Vespa

Nos quadrinhos originais da Marvel, quem dá nome aos Vingadores são o Homem-Formiga e a Vespa. Por isso, a empresa tinha planos de incluí-los no primeiro filme da equipe, algo que acabou não acontecendo.

Em 2018, o roteirista e diretor do filme de 2012, Joss Whedon, disse que cogitou inserir os personagens no filme, em uma versão que excluiria a participação de Viúva Negra.

Isso acabou não acontecendo e o Homem-Formiga só ganhou um filme solo em 2015, enquanto A Vespa fez sua primeira aparição no MCU na sequência do longa.

Tudo planejado?

O grande vilão de Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores:Ultimato, Thanos, aparece pela primeira vez no MCU na cena pós-crédito do primeiro filme da equipe. O personagem fica na tela por apenas alguns segundos, mas foi suficiente para que os fãs, anos mais tarde, acreditassem que foi tudo planejado.

Em entrevista ao Deadline, o diretor de Ultimato, Joe Russo, disse que, na realidade, parte do "brilhantismo" de Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, vem do fato de que nem sempre tudo é planejado.

"Tem uma ideia, mas você não pode ter um plano se o filme não vai bem", pontuou. "Conforme o filme [Os Vingadores] fazia sucesso, tinha um certo entusismo do tipo 'o que mais podemos fazer?'"

Cena pós-crédito

A segunda cena pós-crédito de Os Vingadores foi gravada meses depois do encerramento das filmagens. De acordo com Kevin Faige, a ideia de reunir os heróis para comerem shawarma em uma lanchonete após a batalha final surgiu quando o filme já estava pronto.

Para que conseguissem reunir e conciliar a agenda de todos os atores, a cena foi filmada depois da premiére do longa, apenas 17 dias antes do lançamento oficial.

Chris Evans precisou usar uma peruca e manter a mão no rosto durante toda a cena, para esconder a caracterização que mantinha para outro filme.

