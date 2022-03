'Os Simpsons': Relembre dez acontecimentos históricos previstos pela série

Animação 'Os Simpsons' é muito conhecida por 'prever' acontecimentos, como a presidência de Trump e a guerra na Ucrânia. Foto: Fox

Os primeiros episódios da nova temporada de Os Simpsons já estão disponíveis no Star+. No ar desde 1989, a série é famosa por suas "previsões" de muitos acontecimentos históricos importantes. Mas isso não é atoa: para a produção dos roteiros, a animação conta com uma equipe de 10 a 20 pessoas, que levantam possíveis temas ficcionais e reais para aparecerem na série.

Da Copa do Mundo à presidência de Trump, relembre dez momentos marcantes previstos por Os Simpsons:

O acontecimento mais recente previsto pelos Simpsons é fruto de um dos episódios mais antigos da série. Em 1998, foi ao ar um episódio em que Homer acaba causando um incidente internacional ao ejetar o capitão de um submarino em águas russas. A série mostra uma reunião da Organização das Nações Unidas (ONU), na qual o presidente da Rússia diz que a União Soviética não acabou e que o exército tomou as ruas.

Episódio de 'Os Simpsons' de 1998. Foto: Fox

Em 2013, um episódio da 25° temporada de Os Simpsons se passou no Brasil. Em meio a Copa do Mundo, que no mundo real aconteceria no ano seguinte, o personagem Homer se torna árbitro de futebol e é subornado com notas de 200 reais. Seis anos mais tarde, a cédula passou a de fato existir no País, após ser aprovada pelo Banco Central.

Em episódio, personagem Homer vira árbitro no Brasil e é subornado com notas de 200 reais. Foto: Fox

Neymar e Alemanha na Copa

No mesmo episódio da nota de 200 reais, Os Simpsons previu, ainda que sem muita precisão, dois acontecimentos da Copa do Mundo de 2014. A animação mostrou um craque brasileiro se machucando e ficando de fora da competição e um jogo entre Brasil e Alemanha, que terminou em 2 a 0 para europeus. Na Copa verdadeira, Neymar saiu lesionado nas quartas de final e a seleção perdeu para os alemães por um placar bem mais traumático, o famoso 7 a 1.

Todos sabemos bem o que aconteceu na fatídica Copa no Brasil, mas meses antes, #OsSimpsons já havia avisado: perderíamos a estrela do time e também o jogo contra a Alemanha. Pelo menos o placar da ficção foi menos dolorido.#CuriosidadesArkadeSimpsons pic.twitter.com/L1uM1jH3Tf — Arkade.com.br (@RevistaArkade) March 8, 2018

Coronavírus

Alguns fãs da animação dizem que Os Simpsons também previu a pandemia da covid-19. Em 1993, um episódio da quarta temporada mostrou o surto de um vírus originário de Osaka, no Japão, que era transmitido através de caixas de um suco japonês. A comparação é controversa, no entanto, já que o coronavírus teve origem na China, e não no Japão, e não é transmitido por um produto encomendado, como na série.

Comparação entre episódio de 'Os Simpsons' e pandemia da covid-19 é controversa. Foto: Fox

Final de Game of Thrones

Em 2017, foi ao ar um episódio de Os Simpsons que, dois anos mais tarde, ficaria famoso por ter previsto o final da série Game of Thrones, da HBO. Na época, o encerramento de GOT quebrou o record de audiência da emissora. No capítulo da animação, a família Simpson é colocada em um universo fantasioso inspirado no seriado e, em certo momento, um dragão destrói o vilarejo que eles habitam.

Os Simpsons previu o penúltimo episódio de Game Of Thrones Essa cena foi exibida no primeiro episódio da 29ª temporada chamado “The Serfsons” exibido em 2017. #gameofthrones #ossimpsons pic.twitter.com/QXrX7SmAZo — Miro Malacrida (@instacinefilos) May 15, 2019

Uma das previsões mais famosas da animação da Fox foi a chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Em episódio da 11° temporada, que foi intitulado justamente de "Bart no futuro", a personagem Lisa Simpson é eleita presidente e reclama da situação financeira deixada pela gestão anterior, a de Trump.

'Os Simpsons' mostrou personagem Lisa como sucessora de Trump anos antes da eleição da vida real. Foto: Fox

Greve dos caminhoneiros

Em 2018, internautas sugeriram que Os Simpsons previu até mesmo a greve dos caminhoneiros, que aconteceu em maio daquele ano no Brasil. No episódio, Homer está dirigindo um caminhão e encontra outros veículos alinhados, como em uma paralisação. Contudo, na série, o ato não teve relação com uma greve ou com o preço dos combustíveis, como aconteceu no País.

Cena de 'Os Simpsons' que foi comparada com a greve dos caminhoneiros. Foto: Fox

A legalização da maconha no Canadá entrou um vigor em outubro de 2018, mas Os Simpsons já havia previsto o fato em 2005. No episódio, Homer começa a contrabandear medicamentos mais baratos que vinham do país. Em uma das viagens, oferecem um cigarro de maconha ao personagem, dizendo que lá a droga é legalizada.

Vídeoconferências

Em 1995, a animação mostrou Lisa viajando até 2010 com a ajuda de uma vidente. Na ocasião, ela fala com a mãe através de um aparelha que mistura um celular com uma televisão, exatamente como em uma chamada de vídeo. A função só foi lançada na vida real anos depois.

Lisa fazendo uma vídeoconferência com a mãe, Marge, em episódio de 1995. Foto: Fox

Disney comprando a Fox

Em 1998, Os Simpsons previu a junção de duas gigantes do meio cinematográfico: a Disney e a Fox. No desenho, um estúdio da 20th Century Fox apareceu como uma divisão da empresa do Mickey. Em 2019, a Disney comprou a Fox por aproximadamente 71 bilhões de dólares.

há 20 anos atrás os simpsons previram a compra da fox pela disney pic.twitter.com/VyFPFyQFOz — mentally ill gay leftist (@gabrielmagarao) November 4, 2019

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais