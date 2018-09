'Os Simpsons' homenageia memória de Stephen Hawking com nova cena

O físico apareceu no episódio 'Descent', de 1993, da série 'Jornada nas Estrelas: A Nova Geração', onde joga pôquer virtual com o personagem Data junto com Isaac Newton e Albert Einstein enquanto discutem questões sobre física quântica. Ele ganha a rodada com um four of a kind e solta a frase: “todas as flutuações quânticas no mundo não vão mudar as cartas que você tem na mão”.

Foto: Reprodução de cena da série 'Jornada nas Estrelas: A Nova Geração'