'Os Simpsons': Fox exibirá episódios com as 'previsões' da série

A Fox terá uma exibição especial com episódios de Os Simpsons que 'previram o futuro' nesta terça-feira, 1º, a partir das 20h. A série é conhecida nas redes sociais por fazer 'previsões' de fatos que acabam, de fato, ocorrendo algum tempo depois na vida real (clique aqui para relembrar alguns).

Segundo o canal, os episódios de Os Simpsons que irão ao ar abordaram a "eliminação do Brasil na Copa de 2014, a lesão de Neymar, a greve dos caminhoneiros do Brasil em 2018, o smart watch e o uso constante de videochamadas, a eleição de Donald Trump, o surgimento do ebola, a compra da Fox pela Disney e a nova nota de R$ 200."

A previsão mais recente veio em julho de 2020, com o anúncio do Banco Central sobre a criação das cédulas de R$ 200. Em 2014, o 16º episódio da 25ª temporada, que traz Homer Simpson como árbitro de futebol no Brasil, foram exibidas notas da moeda brasileira com o valor de R$ 200 (relembre aqui).

Nem sempre, porém, as previsões são 'verdadeiras'. Recentemente, internautas acreditaram que a série teria previsto a pandemia do coronavírus, mas erraram nas comparações. No mês de junho, outros utilizaram imagens feitas por um artista italiano e que não são da série para supor que teriam feito a 'previsão' do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos.

Os Simpsons estreou sua 31ª temporada no Brasil na última segunda-feira, 31.

