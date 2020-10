‘Os Simpsons’: episódios de Halloween serão exibidos em maratona

Especial de Halloween de 2020 de 'Os Simpsons' tem referências de 'Stranger Things' e 'A Forma da Água' Foto: FOX Channel / Divulgação

A animação Os Simpsons já é conhecida pelo seu tradicional episódio temático de Halloween, conhecido como Treehouse of Horror. Todos os 30 especiais serão exibidos no dia 31 de outubro pelo FOX Channel, incluindo o de 2020, que será transmitido pela primeira vez no Brasil.

O especial começará às 10h do Dia das Bruxas, com o primeiro Treehouse of Horror (Casa da Árvore do Terror, em tradução livre), que começou a tradição de especiais e foi exibido durante a segunda temporada, em 1990. Cada episódio tem 25 minutos, e eles serão exibidos em sequência. Também será exibido o episódio Horror do Dia das Bruxas, da 27ª temporada.

A exibição termina com o especial de Halloween mais recente, da 31ª temporada da série, que estreou em agosto de 2020 no Brasil. Ele será transmitido pela primeira vez no País, às 22h30. O enredo fará referências à série Stranger Things, da Netflix, e ao filme A Forma da Água, ganhador do Oscar em 2018.

O episódio Treehouse Of Horror XXX ainda mostrará Maggie, a caçula da família Simpson, 'possuída', a tentativa de resgatar o personagem Millhouse de outra dimensão, as brincadeiras do espírito de Homer Simpson e um encontro romântico envolvendo a personagem Selma.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais