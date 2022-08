‘Os Simpsons’: episódio da terceira temporada salvou duas crianças nos Estados Unidos

'Os Simpsons' está disponível no Star+ Foto: Star+

Que a série Os Simpsons é sucesso de audiência nos Estados Unidos e no mundo, isso é inegável, mas a produção, que virou um dos ícones da cultura pop dos anos 1990, também representa informação, para além das muitas profecias que foram lançadas na trama e que, impressionantemente, se cumpriram.

Uma das muitas curiosidades que permeiam a série criada por Matt Groening, em dezembro de 1989, é um episódio de Os Simpsons que salvou a vida de dois irmãos na cidade de Auburn, em Washington, nos Estados Unidos.

No capítulo da terceira temporada, intitulado Homer at the Bat, Homer aparece engasgando com uma rosquinha enquanto seus colegas de trabalho ignoram um pôster que mostra a Manobra de Heimlich. Algumas das particularidades que enriquecem a série são justamente as piadas que não são ditas, mas que são mostradas através de referências e expressões visuais, como no caso desse episódio.

O pôster em questão traz a imagem de um homem engasgando com uma lagosta inteira. Os amigos de trabalho de Homer, no entanto, ignoram a mensagem e prestam atenção no formulário de inscrição para um time de softball, que é o arco criativo que inicia a trama.

Um detalhe muito pequeno, mas que não passou despercebido pelos irmãos, que assistiram ao episódio em 1992. Na época, um garoto de 10 anos, salvou o irmão mais novo, que se engasgou com uma laranja, graças às instruções aprendidas na série. O menino usou a Manobra de Heimlich para salvá-lo, segundo apuração do jornal Orlando Sentinel.

Em 2007, outro fã da série vendo uma reexibição do episódio na TV aberta dos Estados Unidos, também foi salvo com as instruções do pôster. O rapaz, que salvou um amigo comendo um sanduíche de presunto, disse que na hora do incidente lembrou da cena em sua mente e executou a manobra para salvar o amigo.

Homer at the Bat é um dos episódios mais assistidos da série. Os Simpsons está disponível para exibição através da plataforma de streaming Star+.