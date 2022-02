'Os Padrinhos Mágicos': Paramount divulga primeiro trailer de série live-action; assista

Série live-action de 'Os Padrinhos Mágicos' ganha primeiro trailer Foto: Paramount+

A nova série live-action do desenho Os Padrinhos Mágicos, chamada The Fairly OddParents: Fairly Odder, ganhou o primeiro trailer nesta quarta-feira, 23. A Paramount também divulgou o pôster do revival.

A história se passa anos depois da animação e é possível ver o jovem Timmy Turner mais velho, mas apenas em uma aparição especial. A protagonista da série será sua prima mais nova Viv, que herdará os padrinhos mágicos.

Ela e o seu meio-irmão Roy se mudam para a cidade de Dimmsdale. Os dois vão viver novas aventuras ao lado de Cosmo e Wanda, que seguirão como desenhos animados.

A produção tem estreia prevista em 31 de março, na Paramount+ dos EUA. Ainda não há uma data definida para que o conteúdo seja disponibilizado no streaming do Brasil.

Assista ao trailer: