'Os Olhos de Tammy Faye': Filme vencedor de duas categorias no Oscar 2022 estreia no Star+

A atriz Jessica Chastain como Tammy Faye Bakker em uma cena do filme 'Os Olhos de Tammy Faye'. Jessica levou o Oscar de Melhor Atriz, na premiação deste ano, por conta da personagem. Foto: Searchlight Pictures

O filme Os Olhos de Tammy Faye, vencedor de duas estatuetas no Oscar 2022, nas categorias de Melhor Atriz para Jessica Chastain e Melhor Maquiagem e Penteado, vai estreiar com exclusivamente no streaming Star+, no dia 6 de abril. O longa, que é uma produção do estúdio Searchlight Pictures, é um olhar intimista da extraordinária ascensão, queda e redenção da televangelista - figura religiosa que utiliza os meios de comunicação para propagar uma doutrina -, Tammy Faye Bakker.

Nas décadas de 1970 e 1980, Tammy Faye e seu marido Jim Bakker, vivido no filme por Andrew Garfield, vieram de origens humildes para criar a maior rede de TV religiosa do mundo - a PTL ('Praise The Lorde', ou 'Louvai ao Senhor', em tradução) -, além de um parque temático, o Heritage USA (Herança EUA, em tradução). No início, a dupla era venerada por suas mensagens de amor, aceitação e prosperidade. Ao mesmo tempo, Tammy Faye chamava muito a atenção por seus cílios inigualáveis, sua forma de cantar muito específica e sua ampla generosidade que não discriminava classes sociais e orientações sexuais. Um dos episódios mais marcantes da vida de Tammy foi quando ela entrevistou um jovem pastor gay em seu programa de televisão.

Com todo o sucesso, não demorou muito para que problemas financeiros, rivais e escândalos derrubassem o império do casal erguido cuidadosamente. Os Olhos de Tammy Faye acompanha a trajetória traçada por ela para tentar superar os ataques e retomar tudo o que construiu.