'Os Incríveis 2' estreia em 2018 e 'Toy Story 4' é adiado para 2019

Foto: Reprodução

A Pixar trocou as datas de lançamento das animações Os Incríveis 2 e Toy Story 4. O primeiro estreia no dia 15 de junho de 2018, enquanto o outro foi adiado e ficou para 21 de junho de 2019. De acordo com fontes internas da Disney, a troca foi feita por causa de uma aceleração da produção de 'Os Incríveis 2'.

Brad Bird, que já ganhou o Oscar, será o diretor da animação de super-heróis. O primeiro longa da família Incrível, lançado em 2004 e com arrecadação de 663 milhões de dólares, também foi dirigido por ele.

Em 2010, quando foi lançado Toy Story 3, o filme arrecadou 1,06 bilhão em bilheteria e se tornou a primeira animação a chegar na marca dos bilhões. Mais tarde, os filmes da Pixar Frozen, Zootopia, Procurando Dory e Minions, que Universal, também entraram no clube do bilhão.