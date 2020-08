'Os direitos da Chiquinha são meus', ressalta atriz de 'Chaves'

Personagens do seriado 'Chaves' Foto: Televisa/ SBT

Maria Antonieta de las Nieves, atriz que deu vida à personagem Chiquinha no seriado Chaves, falou sobre a questão envolvendo os direitos de exibição do programa, que era exibido pelo SBT e Multishow no Brasil e saiu do ar neste mês de agosto.

"Eu não tenho visto o filho do Roberto Gomes Bolaños. O que posso te dizer é que temos que nos falar, porque os direitos da Chiquinha são meus", afirmou em entrevista ao A Tarde É Sua, da RedeTV, na segunda-feira, 17.

Em seguida, prosseguiu: "Se eles quiserem vender a série a alguma parte do mundo sem meu consentimento, não poderão usar a Chiquinha. Ou falam antes comigo para ver como eu vou passar os direitos da personagem. Eu estou com toda a disposição para ajudar."

"Para mim é muito importante que o programa siga com a Chiquinha, que os desenhos sigam com a Chiquinha. Ouvi dizer que querem fazer um filme com a Chiquinha. Não pode haver protagonismo sem a antagonista. E eu sou a antagonista do programa", concluiu.

Por quê Chaves saiu do ar

Criada por Roberto Bolaños em 1970 e com o último capítulo gravado em janeiro de 1980, o seriado Chaves saiu do ar desde 1º de agosto porque, segundo a imprensa mexicana, a família do ator e o canal Televisa não chegaram a um acordo sobre os direitos.

"Embora estejamos tristes pela decisão, minha família e eu esperamos que Chaves esteja em breve nas telas do mundo. Continuaremos insistindo e estou certo de que conseguiremos", escreveu Roberto Gómez Ferán, filho do ator, no Twitter.

Já Graciela Gómez, filha de Bolaños, postou: "É uma pena que quem mais se beneficiou dos programas de Chaves afirme hoje que não valem mais nada. Aos seus filhos nos deixou sua cultura, seu amor, seu exemplo, seu estilo. Essa riqueza não pode ser quantificada. Os interesses econômicos não estão na família".

Florinda Meza, intérprete da personagem Dona Florinda no programa e que foi a última namorada do ator, morto em 2014 aos 85 anos, lamentou a decisão, fazendo alusão aos momentos difíceis que o mundo vive com a pandemia da covid-19.

"O que eu acho de deixerem de transmitir Chaves? Embora não tenha nada a ver porque inexplicavelmente não fui convocada para as negociações, acho que justo agora, quando o mundo mais precisa de diversão, fazer isto é uma agressão às pessoas", escreveu em sua conta na rede social.

No Brasil, o programa vinha sendo exibido pelo SBT há décadas, e, mais recentemente, pelo canal Multishow.

