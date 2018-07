Codornizes invadem acampamento em 'Os Dez Mandamentos'

Foto: Divulgação/Record

Codornizes invadem acampamento

Segunda-feira, 30 de maio

Moisés péssimo, abaixa a cabeça e olha para o chão, desolado. Deus fala com Moisés e avisa que o povo comerá carne. Adira conversa com Oren sobre os filhos. Quenaz pede Yarin em casamento e ela diz para esperarem mais um pouco, até que Tales se conforme. Zípora está preocupada com Moisés e Joquebede tenta acalmá-la. Os egípcios continuam reclamando e Josué tenta acalmar o povo. Hur e Miriã ainda estão estremecidos. Abirão tenta aconselhar Tales, sem sucesso. Miriã pega água calada e ressentida com Hur que está em silêncio. Ao amanhecer no acampamento, codornizes invadem tudo em grande quantidade. Zur conta a Betânia que os hebreus estão se movimentando, logo chegarão a Moabe e que seria a chance dela de partir com eles. Elda está preocupada com o que ouve do Deus dos hebreus e como fará para derrotá-los depois de tudo que já foi feito anteriormente. Josué e Moisés conversam sobre a aproximação da Terra Prometida, Canaã. Jerusa conta a Simut que está grávida. Ada entra em trabalho de parto. Simut corre para avisar Datã que está confabulando com Corá. Joquebede está no rio e Safira faz o parto de Ada. Com um suspiro de cansaço, Joquebede senta-se ao lado de Miriã e Zípora, que continuam a lavar roupa no rio. Ajudada por Mirian, Joquebede recosta-se numa pedra. Miriam e Zípora se afastam. Quando elas retornam, Joquebede está morta, serena com um sorriso no rosto.

Deus se revolta contra Miriã

Terça-feira, 31 de maio

Moisés sepulta o corpo de Joquebede sob forte comoção de todos. Corá diante de outros hebreus entrega ouro a eles em troca de apoio. Balaque explica pra Elda que se tiver um filho com Betânia, manteria o silêncio quando Moisés passar por Moabe. Adira está triste e Oren tenta consolá-la. Datã coloca o nome do filho de Ilan. Corá diz a Bina que o descontentamento do povo com Moisés só aumenta. Tales não se conforma que Yarin aceitou se casar com Quenaz. Corá vai visitar o filho de Datã. Tales discute com Abirão e o derruba com violência ao chão. Abirão levanta é dá um tapa em Tales. Simut não permite que Jerusa faça os pães porque está grávida e a leva para o quarto. Tales entra na casa de Yarin a ameaça, caso ela realmente se case com Quenaz. Miriã tenta falar com Moisés e é impedido por Zípora que alega cansaço do esposo. Miriã sai irritada e vai até Arão reclamar. Na revolta de Miriã, ela diz que Moisés não está dando conta de liderar o povo e Arão concorda. Um vento forte abre a entrada da tenda e sopra sobre os rostos de Arão e Miriã que se surpreendem. Deus se manifesta e os manda até o Tabernáculo. Deus também chama Moisés para o lugar sagrado. A coluna de nuvem se transforma em coluna de fogo, representando a ira de Deus. Na surpresa de todos Miriã está leprosa e entra em pânico.

Miriã é afastada do acampamento

Quarta-feira, 01 de junho

Miriã se desespera ao constatar a lepra. Moisés e Arão ficam ao lado da irmã sem saber o que fazer. Moisés clama ao Senhor pedindo misericórdia e a cura da irmã. Todos no Tabernáculo percebem que alguma coisa está acontecendo. Deus fala com Moisés e pede que Miriã seja afastada do acampamento. Corá leva Miriã para longe. Rei Balaque diz para Betânia fazer um ritual de fertilidade para engravidar. Betânia se recusa por ser contra as suas crenças. O Rei fica enfurecido e pede que ela saia da sala. Todos aguardam Betânia para o ritual de fertilidade e o Rei avisa os sacerdotes e sacerdotisas que está cancelado. A rainha Elda fica surpresa. Betânia se encontra nos corredores do castelo com Zur e os dois conversam. Zur mostra interesse por Betânia, mas ela fica na defensiva. No acampamento, Eldade dá a notícia da lepra de Miriã para Hur. Ele fica espantado e quer ir atrás de Miriã. Moisés tenta tranquiliza-lo. Talita e Dorcas vão visitar Adira e pedem para que ela continue a tecer. Adira diz que precisa consultar o general Siloé. Zípora conversa sobre a situação de Miriã e diz que se sente responsável pela cunhada já que Joquebede não está mais entre elas. Josué, Calebe e Quenaz conversam sobre Tales. Dumá vai até a tenda de Yarin e Noemi para se desculpar pelo irmão Tales. Safira ajuda Ada a amamentar o filho. Tanya se insinua a Zur que prefere ficar sozinho. Ela o acha diferente. Josué conversa com Tales e o aconselha a procurar auxílio no Senhor. Zípora conversa com Moisés e diz que se sente culpada por não ter ajudado mais Miriã. Disse que tentava agradar, mas Miriã ficava irritada com tudo que dizia. Moisés a consola. Gahiji e Simut preparam pão. Simut demonstra ansiedade com a gravidez de Jerusa. Leila, Joana e Deborah vão lavar roupas no rio. Elas avistam um grupo de homens a cavalo indo em sua direção. Todas correm. Os homens alcançam Leila, Deborah e Joana e começa uma briga. Leila é levada pelos homens. Miriã na caverna se assusta quando vê Balaão.

Zur beija Betânia de surpresa

Quinta-feira, 02 de junho

Balaão tenta conversar com Miriã que prefere ficar sozinha. Ele mostra que sofre do mesmo mal dela. Deborah, Ana e Joana chegam assustadas no acampamento e contam para Bezalel o que aconteceu. Elas vão até a tenda em que está Moisés e Josuel e contam o ocorrido. Moisés pede Josué junte alguns homens. Zelofeade conta para Gahiji o que aconteceu com Leila. Ele se junta aos outros e vão atrás de Leila. Josúé liderando o grupo formado por Gahiji, Bezalel, Zelofeade, Aoliabe, Calebe, Quenaz e mais um grupo de 20 hebreus saem, armados com espadas, pelo deserto. Leila é apresentada à mulher do líder. Leila diz que está grávida e pede que a solte. O grupo de raptores sai correndo pelo deserto. Betânia se aproxima de Zur na sala e os dois conversam. Zur beija Betânia de surpresa. Ela sai da sala perturbada. Oren pede que Lemuel compre o melhor tear para dar à Adira. Oren conversa com Adira e conta à ela que sua mulher e filhos morreram. Arão vai visitar Joana e saber como ela está. Os dois trocam olhares mas Josué interrompe para dar a notícia que não encontraram Leila. Gahiji volta ao acampamento e chora por não ter encontrado a sua mulher. Moisés autoriza Hur para visitar Miriã. Miriã na caverna conversa com Balaão e descobre que ela é irmã de Moisés. Siolé faz surpresa e mostra o tear para Adira que retribuiu com um sorriso. Oren fica feliz com a reação de Adira. Hur vai visitar Miriã que fica muito nervosa e envergonhada. Ela pede que Hur vá embora. Corá vai levar comida à Miriã e dá de cara com Balaão. Os dois ficam surpresos.

Corá e Balaão se juntam para tirar Balaque do poder

Sexta-feira, 03 de junho

Balaão conta a Corá que foi expulso do palácio. Corá, que é levita especializado em cuidar de enfermos, examina e diz que Balaão não está com lepra. Hur conta a Moisés como foi a visita a Miriã. Corá e Balaão firmam acordo, um para tirar Moisés do comando dos hebreus, o outro para tirar Balaque do trono. Elda pergunta se Zur está apaixonado por Betânia. Zípora diz a Moisés que irá cuidar de perto de Miriã. Eleazar fala Inês o quanto Arão se importa com Joana. Josué, Calebe, Quenaz, Bezalel, Gahiji, Aoliabe partem armados para encontrar Leila. Arão visita Joana. Zípora encontra Jaque e conta que vai cuidar de Miriã. Rishon diz a Dorcas que Talita não tecerá para eles. Balaque diz que vai casar Zur em troca de algum arranjo político e caso ele não se mostrar leal ao reino, o entregará a Moisés. Safira discute com Bina sobre o comportamento de Corá. Zípora chega na caverna. Miriã se irrita e diz que não quer os cuidados de Zípora. Bezalel e Aoliabe chegam tristes porque não encontram Leila. Gahiji está desesperado sem notícias de Leila. Miriã se machuca e Zípora cuida dela. Betânia não quer dormir com Balaque. Miriã deixa Zípora cuidar dela, mas se assuntam com um barulho estranho.