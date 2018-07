Seguidores de Moisés e Corá se dividem em 'Os Dez Mandamentos'

Foto: Divulgação/Munir Chatack/Record

Seguidores de Moisés e Corá se dividem

Segunda-feira, 20 de junho

Os Hebreus estão sendo derrotados pelos soldados cananeus. Noemi elogia Calebe que mesmo diante da murmuração do povo não se abate. Moisés e Arão conversam sobre as faltas de Corá no trabalho e suspeitam que ele continue fazendo reuniões secretas. Moisés vai até Corá para resolver a situação. Corá está diante de centenas de revoltosos a seu favor e confronta Moisés que cai de joelhos no chão e prostra o rosto em terra. Moisés enfrenta Corá e diz que Deus mostrará quem é santo. Betânia no palácio está com a filha e diz que vai cuidar dela com muito amor, Zur se aproxima e Betânia fica tensa ao vê-lo. Ela passa o bebê ao colo para Zur. Datã conta a Ada como ficou a cara de Moisés depois do acontecido com os revoltosos e eles riem. Moisés ora fervorosamente a Deus e se emociona. Corá se gaba para Assir e Elcana e diz que o povo está cansado de Moisés e que precisam de um novo líder e que ele é o mais apto. Zipora diz a Ada que está preocupada com ela. Zípora insiste que não aprova o que o marido de Ada tem feito, indo contra Moisés, elas discutem e Ada vai embora furiosa. Leila alimenta o filho de Siloé. Miriã revela a Hur que está preocupada com Moisés. Hur dá um beijo na testa da esposa e faz um carinho em seus cabelos. Moisés conversa com Zípora e diz que a batalha já não é mais dele, que já entregou nas mãos de Deus. Amanhece no acampamento, Moisés e o povo que segue Corá estão em frente ao Tabernáculo. Moisés discursa e imediatamente ora a Deus para que mostre que são os escolhidos. Deus pede a Moisés e Arão que se afastem da congregação para que realize seu poder. Moisés e Arão suplicam a Deus por misericórdia. Corá e Abirão confiantes que Deus está do lado deles e sorriem se achando vitoriosos. Deus ordena a Moisés que o povo se afaste da tenda de Corá. Safira suplica a Datã que desista de se opor. Moisés e Arão veem o povo se dividir. Alguns seguem Corá, outros permanecem no local. Moisés declara que todos vão saber que tudo que foi feito é obra do Senhor e não dele.

A terra se abre e seguidores de Corá são mortos

Terça-feira, 21 de junho

Toda a congregação reunida diante do tabernáculo. Moisés aponta na direção das tendas de Corá, Datã e Abirão e diz que se a terra se abrir e os engolir com tudo que possuem, todos saberão que eles desprezam ao Senhor. O chão começa a tremer e objetos caem, pessoas correm apavoradas. Bina se agarra em Corá, em pânico. Uma fenda enorme começa a se abrir como se tivesse sendo rasgada, até chegar aos pés de Corá, Datã e Abirão. Todos congelam de medo e Corá grita desesperado, quando cai, agarrado a esposa. Os demais vão sendo engolidos pela terra, em meio a gritos de pânico. Os duzentos e cinquenta homens que estavam do lado de Corá na rebelião, impactados e assustados com o que presenciaram. A nuvem de fogo que pairava sobre o tabernáculo começa a se agitar e crescer. Ela mata os revoltosos, que tentam correr, inutilmente. Elda conversa com Cosby, com um certo carinho, diz que a menina puxou a beleza do pai. Betânia chega, desesperada, e finalmente encontra a filha. Ela pega a menina nos braços, aliviada, e a tira do quarto da rainha. Zur chega e diz que a irmã tem prazer em ver Betânia sofrer e o que resta para ela é apenas ninar a filha de sua maior rival, pois seu ventre é seco. Corá, Datã, Abirão e os duzentos e cinquenta homens estão mortos no chão. Moisés, Arão e toda a congregação ficam chocados. Zípora chora a perda da irmã e é consolada por Moisés. Arão tenta confortar Assir e Elcana. Oren procura Adira e pergunta o que ela realmente sente por ele, pois está disposto a depositar sua confiança em seu Deus. Adira revela que o que sente é mais que apenas gratidão e Oren a beija com paixão. Siloé diz a Leila que a vê como uma segunda mãe para Baraquias e ela se emociona com o menino nos braços. Os mais próximos reunidos na tenda de Moisés. Eles entoam um canto de luto. Assir e Elcana se colocam ao centro da roda e começam a declamar alguns bonitos versos, para surpresa e emoção de todos. Deus chama por Moisés e pede que ele fale com os líderes das doze tribos, pois Ele fará cessar as murmurações dos filhos de Israel. Moisés fica diante dos líderes. Arão diz que o apoio de Joana tem sido muito importante. Safira conversa com Zípora sobre Ilan. Jaque dá a notícia que está grávida. Aoliabe não se aguenta de tanta felicidade e eles se declaram um para o outro. Moisés mostra o milagre de Deus e Arão fica emocionado. O libertador diz ao povo que isso serve para que ninguém mais duvide que seu irmão é o homem escolhido por Deus. Safira cuida de Ilan, orgulhosa. Tenso, Eldade chega e, sem voltas, a pede em casamento. Miriã canta sobre o céu estrelado, e Hur a admira, apaixonado. Ana e Josué se declaram. Arão e Moisés seguram um pote de ouro. O maná começa a cair do céu. Eles abrem a arca e colocam em seu interior o pote de ouro com o maná. Moisés escreve nas tabuletas. Ele está envelhecido. Zípora chega e o chama. Hur e Miriã estão mortos. Moisés e Zípora se emocionam. Todos estão voltando do sepultamento de Hur e Miriã. 38 anos se passaram e as crianças já são adultos e formam suas próprias famílias. Os adultos já estão velhos e satisfeitos por suas descendências. Simut e Jerusa olham felizes para seus filhos, casados e com os seus próprios filhos. Deborah e Bezalel com seus filhos, Eli e Rebecca, e também com as cinco filhas de Zelofeade e Abigail, que já não estão entre eles. Arão procura Moisés e anuncia que Natan acaba de chegar. Moisés e Zípora, depois de anos, encontram Natan.

Moisés e Zípora ficam a sós e agradecem por estarem juntos

Quarta-feira, 22 de junho

Emocionados, Zípora e Moisés abraçam Natan. O rapaz apresenta sua família e diz ter muito o que contar. Jair e Talita estão com sua filha Eva em uma barraca muito próspera, em Hesbom. Lemuel passa mal e desmaia. Leila se desespera. O rei Balaque nega o pedido de Betânia de trazer Cosby de volta ao palácio. Seom diz a Oren que se preocupou atoa com os hebreus, pois eles nunca os confrontaram. Natan entrega os ossos do pai de Zípora a Moisés. Ele conta toda a verdade sobre a morte de Menahem e de Jetro. Zípora chora e é consolada por Moisés. Sara conta que Adira está em Hesbom, para o espanto de Jaque, Jerusa e Damarina. Natan conta que ficou com os filhos de Adira, mas foi enganado por Corá. Zípora avisa que Corá morreu. Natan conclui dizendo que encontrou Adira em Hesbom, mas foi obrigado a fugir. Lemuel pressente sua morte e diz que não quer morer antes de ver seu filho Baraquias. Oren chega, afoito, para ajudar o amigo. Moisés conta a Arão tudo que Natan lhe confidenciou e diz que ele e Josué cuidarão do acampamento durante sua ausência. Zípora avisa às irmãs sobre sua partida para Midiã, onde enterrará os ossos de Jetro. Oren avisa a Baraquias e Ezequial sobre a situação de Lemuel. Lemuel, à beira da morte, conta a Baraquias que ele é filho de Leila. Todos presentes se emocionam. Josué se recorda de momentos ao lado de sua amada Ana. Moisés chega e fala com o rapaz. Josué diz que é grato por ter vivido um amor tão bonito. Moisés conta a ele sobre a chegada de Natan e sobre tudo o que descobriu com relação a Balaque. O libertador pede ao sobrinho para reunir o exército, pois já se passaram quarenta anos e logo Deus mandará avançar. Moisés avisa que irá enterrar os ossos de Jetro em Midiã. Antes de morrer, Lemuel recebe o perdão de Leila. Simut e Jerusa se prepararam para a viagem à Midiã. Gahiji se mostra confiante na busca por Leila. Em conversa com Oren, Adira diz que não vai desistir de procurar por Haya e Abner. Betânia conta a Zur que o rei não voltou atrás, e não trará Cosby de volta. Elda recebe a notícia que todos os filhos de Balaque caíram doentes. Ilan avisa à Safira e Eldade que gostaria de seguir para Midiã. O rei, apavorado diante do que Elda lhe contou, afirma que as palavras de Balaão estão se cumprindo. Leila diz a Barquias que um dia ele conhecerá Gahiji e Bezalel. Safira se despede de Ilan, enquanto Gahiji deseja boa viagem a Simut. Natan e Sara agradecem a hospitalidade de todos no acampamento. Moisés parte para Midiã com Zípora e sua família. Josué e Arão ficam para tomarem conta do acampamento. Algum tempo se passa e a família de Moisés, em Midiã, confraterniza em volta da fogueira. Eleazar explica a Finéias que foi escolhido para o sacerdócio, por isso não pode treinar espada com Josué. Moisés e Zípora se afastam um pouco dos demais e namoram sobre as estrelas. Eles se lembram de uma vida inteira juntos e agradecem a Deus por terem se encontrado.

Betânia é mal recebida por sua filha

Quinta-feira, 23 de junho

Moisés enterra os ossos de Jetro. Hebreus treinam espadas, em duplas, e Josué os orienta. Quemuel, líder da tribo de Efraim, vai a Josué e Calebe, e diz que quer ajudar no treinamento. Moisés e os familiares se emocionam ao chegarem na frente da casa de Jetro, em Midiã. Damarina sugere que eles voltem a morar no local e todos começam a se animar com a ideia. Eles também chamam Natan e sua família para ficarem por ali. Um grande ritual é realizado na sala do trono. Sacerdotisas dançam sensualmente e uma em especial está ao centro. Balaque e Elda olham satisfeitos. Emma avisa à Betânia que Cosby está no palácio. Talita diz ter aprendido a confiar no Deus de Adira e hoje é livre e feliz por isso. O ritual termina e a sacerdotisa que está ao centro é Cosby. Betânia chega para abraçar a filha, mas não é recebida com o mesmo entusiasmo. Ela pede para ficar a sós com a filha. Zur recebe mais uma carta de Adira para os filhos, mas manda queima-la, como todas as outras. Cosby, sem paciência com a mãe, diz acreditar em outros deuses. Betânia insiste, mas a moça desdenha. A rainha as interrompe e diz que preparou um passeio para Cosby e as duas saem. Betânia fica frustrada. Algum tempo se passa. Moisés e Zípora retornam ao acampamento. Balaque se apavora ao descobrir que seus filhos estão mortos. Ele se apavora e lembra que a palavra de Balaão se cumpriu. Betânia, arrasada, diz para Haya que sua filha parece gostar mais da rainha do que dela e lamenta que Cosby seguiu o caminho que ela mais temia. Gahiji avisa que Simut e Jerusa permanecerão em Midiã. Zípora avisa a Moisés que precisam encontrar Adira e Betânia. Josué se emociona ao lembrar de Ana e diz para Calebe que até hoje ninguém sabe a causa da morte dela. Otniel lamenta por nunca ter conhecido sua mãe. Balaque, muito abalado pela morte dos filhos, recebe os cumprimentos de príncipes do reino e de sua família. Cosby chega e corre para abraçar o pai. O rei diz que essa maldição tem que ter fim e Zur diz que Balaão está cada vez mais poderoso, sendo procurado por todos os reis da região. Ilan diz que quer participar dos treinamentos de combate, mas Safira não gosta da ideia. Baraquias se anima e diz que os hebreus precisarão passar por Hesbom para chegar à Terra Prometida. Algum tempo se passa. Moisés e Arão diante do povo, que murmura, e dizem que estão sem água, e que seria melhor ter ficado no Egito do que morrerem no deserto como animais. Moisés se enfurece e diz que está farto, que em todos esses anos, eles só sabe reclamar. Arão, que também fica irritado, diz que seu irmão tem razão, pois mesmo depois de tudo que presenciaram, eles ainda duvidam. Josué e Eleazar ficam preocupados ao saberem que o povo está murmurando. Arão e Moisés, irritados, vão em direção ao tabernáculo, colocam seus rostos no chão, e perguntam a Deus até quando ficarão ouvindo as reclamações do povo. A nuvem em cima do tabernáculo vira fogo e Deus fala com eles. O Senhor diz para Moisés falar com a rocha, que dela sairá água. Moisés e Arão diante do povo, visivelmente irritados. Moisés, em um momento de raiva, bate a ponta do cajado duas vezes com força na rocha e a água jorra por ela. O povo fica feliz e corre para se saciar. Deus chama por Moisés e pergunta porque ele bateu na rocha se era para apenas falar com ela. Ele e Arão não respondem. Deus avisa que não permitirá que eles conduzam o povo para a Terra Prometida. Joana tenta consolar Arão, enquanto Moisés diz sábias palavras a Josué. Arão olha para o céu e pede perdão a Deus. A coluna se mexe, indicando que é hora de partir. O fenômeno vai guiando o povo pelo deserto. Algum tempo se passa. Oren, aflito, avisa a Adira que os hebreus estão chegando a Hesbom. Enfraquecido, Arão declara seu amor por Joana. Ela chora e diz que não vai aguentar ficar sem o marido. Arão se despede de sua família. Ele, sereno, diz a Moisés que chegou a hora. Arão se despede de todos e sobe ao monte Hor, acompanhado por Moisés e Eleazar. Ele avisa que está pronto para conhecer Deus.

Balaque ordena que Balaão venha ao palácio

Sexta-feira, 24 de junho

No alto do Monte Hor, Arão se despede de Moisés e Eleazar. Moisés veste Eleazar com as roupas do irmão. O Libertador escreve sobre a morte de Arão. Algum tempo se passa e Moisés diz palavras de força e apoio aos guerreiros hebreus. Seom reúne outros reis de reinos próximos para traçarem uma estratégia contra o povo hebreu. O rei de Hesbom diz ter um trunfo. Ele avisa que a esposa de Oren é cunhada de Moisés. Zur avisa ao rei Balaque e à rainha Elda sobre a aproximação dos guerreiros hebreus. Deborah se mostra preocupada com a ida de Eli ao combate. Oren tenta convencer Seom a desistir de guerrear contra o povo hebreu. Moisés se reúne com Calebe e Josué. Eles decidem que Hesbom é o próximo lugar a ser invadido. Moisés avisa que quer Adira viva. Oren avisa ao filho Ezequiel sobre o perigo que Adira está correndo. Iru debocha do jeito como Otniel treina com a espada. Adira questiona Oren sobre a decisão do rei de lutar contra o povo de Moisés. Ezequiel avisa à Leila sobre a aproximação dos hebreus. Em conversa com Noemi, Joana diz que sente um conforto por saber que Arão está junto de Deus. Adira suplica a Oren para que fujam em direção ao acampamento dos hebreus. O rei Balaque deixa Betânia tensa ao dizer que precisará chamar Balaão. Gahiji pede para Bezalel manter a fé pois eles encontrarão Leila. Oren surpreende Leila e Baraquias ao avisar que fugirão de Hesbom para encontrar os hebreus. Eleazer conversa com Inês e diz que é uma responsabilidade e tanto assumir a função de sumo sacerdote. Zípora diz estar ansiosa para reencontrar suas irmãs e sobrinhos. Moisés diz sábias palavras a Josué. Betânia alerta Cosby sobre o caráter de Balaão. A menina a desrespeita e Betânia lhe dá um tapa no rosto. A irmã de Zípora se arrepende, mas Cosby sai furiosa. Usando capuzes, Adira, Leila e Baraquias caminham apressados pelas ruas de Hesbom. Ezequiel se junta aos guardas que vigiam a saída da cidade. Bezalel lamenta a ausência de Leila e é consolado por Deborah. Oren chega ao portão de saída de Hesbom e ordena que os Oficiais deixem o local, exceto Ezequiel e mais três. O general faz sinal para Adira passar com Leila e Baraquias, mas, de repente, outros soldados surgem e barram a saída deles. Oren, Ezequiel, e os três Oficiais aliados sacam rapidamente as espadas. O general grita ordenando que Adira, os seus fujam. Eles começam a lutar contra os soldados do rei. Adira, Leila e Baraquias aproveitam o momento e fogem em direção à saída da cidade. O combate continua. Dois Oficias aliados de Oren são mortos. O general e Ezequiel lutam em desvantagem. Adira hesita em permanecer na fuga, mas Leila e Baraquias avisam que é preciso continuar. Abner diz a Zur que lutará contra os hebreus. Oren segue lutando enquanto Ezequiel é ferido na perna. Depois de derrotar os Oficiais do rei, o general tenta socorrer o filho. O rei Balaque ordena que Zur traga Balaão ao palácio para destruir Moisés. No acampamento, os hebreus cantam louvando a Deus em volta da fogueira. Oren leva o filho ferido até a casa de Jair. O rei é informado sobre a fuga de Oren e seus familiares. Adira, Leila e Baraquias chegam ao acampamento dos hebreus. Gahiji se emociona ao rever sua amada. Oren, Talita e Jair tentam salvar a vida de Ezequiel. Gahiji e Leila se abraçam emocionados. Ele agradece a Deus por reencontra-la. Adira abraça Gerson e Eliezer. Seom avisa que Oren pagará caro por ter lhe traído. Leila apresenta Baraquias a Gahiji. Em seguida ela abraça as filhas de Abigail e Zelofeade. Eliezer dá notícias para Adira sobre os seus filhos. Zípora e Moisés se emocionam ao reencontra-la. Bezalel chora de emoção ao reencontrar sua mãe.