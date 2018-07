Balaão conta que Betânia era sacerdotisa de Aserá​ em 'Os Dez Mandamentos'

Foto: Divulgação/Record

Balaão conta que Betânia era sacerdotisa de Aserá​

Segunda-feira, 16 de maio

Todos felizes e ansiosos com o casamento. Abigail, muito emocionada, é abraçada por Zelofeade. Ada que lança olhares invejosos para Ana e Josué. Joquebede, emocionada, é abraçada por Arão. Sob a hupá, os noivos ficam diante de Moisés. Jaque com o olhar muito triste ao lado do feliz Aoliabe. Simut muito nervoso e Jerusa tensa. Moisés se dirige diretamente aos casais e olha para cada um ao nomeá-los. Simut fica tonto e que cai ao chão. Balaão conta que Betânia era sacerdotisa de Aserá. Elda lança um olhar fulminante para Balaão. Betânia não se aguenta e dá um passo na direção do rei, em súplica sincera. Elda agora lança um olhar para Balaque. Ana se aproxima de Joana e a puxa para a dança. Arão com Joquebede observa Joana dançar sem cobiça, apenas admirando a graça da moça. Os casais passam entre os convidados, rumo às suas tendas sob os gritos de “mazel tov” e palmas. Gahiji e Leila estão apaixonados e felizes. Simut e Jerusa deitados sem saber muito o que fazer. Miriã surpreende Hur, puxa-o contra si e derruba-o na cama. Josué e Ana estão ansiosos, é a primeira vez dos dois. Josué diante de Moisés termina de passar um relatório das buscas. Moisés decepcionado, mas seguro de sua decisão. Balaque finge interesse e preocupação com a dor de Betânia. Zípora conversa com Jaque que reage com leve surpresa ao que ouve da irmã. Oren voltando do palácio, nervoso e chateado após o encontro com Natan. Betânia deitada de costas numa maca é massageada por Emma. Zur chega e assusta Betânia.

Zur revela que tem um filho

Terça-feira, 17 de maio

Betânia fica pasma diante de Zur e quer partir pra cima dele, mas é contida por Emma. Elda repreende Zur. Rei Balaque fica furioso com a volta de Zur ao palácio. Zur revela que tem um filho. Betania está enfurecida e Emma tenta acalmá-la. Hur trabalha na bacia de bronze enquanto Eldade, Gahiji e Simut trabalham nos moldes. Miriã e Hur trocam olhares. Rafina Noemi e Yarin vêem Hur e Miriã. Chibale desabafa sobre a falta que sente dos tempos que cozinhava no palácio. Moisés concentrado em suas tabuletas e entra Zipora, ela dá um beijo nele, mas ele a puxa para seu colo. Bezalel esculpe os querubins com Aoliabe e Arão. Nababe e Abiú chegam bêbados e Arão fica arrasado. Ana e Josué se beijam. Corá e Abirão negociam com comerciantes. Zípora pastoreia o rebanho com Jaque e Damarina. Zur caminha pelo corredor do palácio e Tanya surge por detrás de uma pilastra. Eles se beijam. Zípora fica chocada ao saber que Jaque estava grávida de Zur. Zípora conta a verdade para Aoliabe sobre o estado de saúde de Jaque. Na tenda, Arão conversa com Joquebede preocupado com a presença dos filhos embriagados no trabaho. Zur janta com Balaque, Elda e Balaão que recebe a missão de procurar por um homem chamado Natan e o matar.

Zur chega armado a Hesbom

Quarta-feira, 18 de maio

Durante um banquete servido pelo rei, Zur fica sabendo que Natan não foi morto por Corá. A rainha Elda revela que Oren ameaça levar Natan até Moisés para que conte tudo o que sabe o que pode desencadear uma guerra. Zur diz que acha arriscado entrar em Hesbom sem um plano bem traçado. O rei Balaque diz que precisa recuperar as terras que os amorreus roubaram e ameaça matar Natan. Betânia pergunta a Balaque se seus sobrinhos estão bem e ele responde que estão em segurança. Seom tranquiliza Natan dizendo que vai tirá-lo da prisão e que ele poderá voltar a morar na casa do general. Natan tenta escapar. Adira ajuda Natan a se esconder. No acampamento, Joquebede vai até a tenda de Arão para aconselhar seus netos. Joana avista a comitiva que veio buscar Radina. Zípora conta a Moisés que sua irmã Jaque estava grávida de Zur. Moisés fica espantado com a notícia. Zípora elogia Aoliabe por ter aceito se casar com Jaque mesmo sabendo que estava grávida. Moisés chega cortês, mas reservado, sem saber ainda as intenções dos recém-chegados. O encontro é tenso, com cada lado aguardando qual será a postura do outro. Abukar olha para Moisés, analisando-o. Acenos de cabeça de um lado e outro enquanto Radina faz as apresentações. Zur e cerca de 20 oficiais fortemente armados chegam a Hesbom.

Moisés e Arão comemoram o fim da construção

Quinta-feira, 19 de maio

Oficiais amorreus pedem para pararem e verificam o que tem na carroça. Por conter apenas frutas, liberam a entrada de Zur e os demais na cidade. Começa a luta com os oficiais amorreus. Entram na casa de Lemuel e Siloé a procura de Natam mas não o encontram. Natam se esconde em uma carroça com frutas. A luta continua entre os oficias midianitas e amorreus. Moisés e Josué se despedem de Abukar, que voltará para Núbia. Radina se despede das amigas Leila, Abigail, Deborah e Jaque. Aija se despede de Chibale. Seom fica sabendo que Natam fugiu. Datã está feliz com a gravidez de Ada. A luta continua entre Zur e os soldados midianitas contra o exército de Oren, que também entra na briga. Alguns meses depois, nasce o bebê de Deborah e Bezalel. Moisés, Arão, Josué e Joquebede comemoram o fim da construção do tabernáculo. Moisés diz a Josué da importância das duas tábuas com Os Dez mandamentos e o orienta que o que está escrito alí é o que se precisa para ter uma vida boa, próspera e abençoada. Todos se arrumam para ir ao tabernáculo. Moisés entra no tabernáculo com as tábuas dos Dez Mandamentos e um recipiente de ouro, onde está o óleo da unção. Moisés vê a Arca da Aliança e se emociona, umedece o dedo e unge a Arca da Aliança. Moisés derrama óleo da unção na cabeça de Arão, para santificá-lo.

Zur revela que Natan não está morto

Sexta-feira, 20 de maio

Moisés divide as 12 tribos. Balaque fica furioso com Zur, que perdeu a guerra. Zur revela que Natan não está morto. Balaão comemora que seus planos estão como planejados. Rishon é chantageado pelo mercador. Seon comemora a vitória. Moisés convoca os sacerdotes e o Sumo Sacerdote de Israel para permanecer no Tabernáculo por sete dias. Balaque propõe a Betânia para que tenham um filho. Betânia pede ao Rei para que traga seus sobrinhos de volta a Quir. Elda tenta convencer Zur a seduzir Betânia. Gahiji fica eufórico com a notícia que será pai. Miriã se irrita com Hur. Joana diz que não consegue esquecer Arão. Corá reclama de Moisés. Safira está irritada com Ada. Jerusa e Damarina horrorizadas com Ada. Ada comemora o amor de Datã. Passam os sete dias. Termina o período de reclusão dos sacerdotes. Agora eles estão consagrados ao Senhor. Arão entra no Santo Lugar e acende as sete lâmpadas. Arão também faz uma oferta ao Senhor. Uma nuvem de fogo cobre o tabernáculo. Arão abençoa o povo de Israel. Fogo sai da nuvem e lança labaredas enormes no altar do holocausto, acendendo o altar. Moisés se emociona. O acampamento fica em festa. Zur tenta seduzir Betânia.