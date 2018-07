Balaque pede conselhos a Rainha Elda em 'Os Dez Mandamentos'

Foto: Divulgação/Munir Chatack/Record

Balaque pede conselhos a Rainha Elda

Segunda-feira, 06 de junho

No deserto, Miriã chora e perde perdão a Zípora, que a perdoa. Oren, Adira e Lemuel entram na sala onde Siloé está. Oren chama a atenção dos servos, que saem da sala, e ele conversa com Adira. Abirão e Dumá jantam com clima pesado, Libna diz que Tales ameaçou se matar e pede que Abirão vá atrás dele. Corá e Bina falam sobre a aproximação de Zípora e Miriã durante o jantar. Na tenda de Corá, Assir e Elcana falam sobre contar a Moisés o que Corá faz nas costas dele. Gahiji sonha que perde Leila e o filho e fica desesperado. Gahiji acorda gritando, Eldade, Quenaz e Calebe despertam e oferecem ajuda. Bezalel chega e abraça Gahiji. Joana e Ana entram na tenda das mulheres. Yarin, Noemi e Damarina ficam felizes por ver Joana e falam sobre o desaparecimento de Leila e a situação de Miriã e Zípora. Tales aparece angustiado no deserto envolto da manta trazida por Libna. Na tenda, Abirão está angustiado e vai em direção à porta. Gahiji e Bezalel conversam e Gahiji diz que irá atrás de Leila e seu filho, pede que Bezalel fique para cuidar de Deborah e o bebê. Moisés e Hur falam sobre Miriã e Zípora. Eliezer entra e diz que não consegue dormir, Moisés sai junto com o filho. Moisés conversa com os filhos para passar segurança sobre a situação da mãe no deserto. Zípora e Miriã conversam. Zípora está preocupada com os filhos que passam a primeira noite longe. Miriã relembra que agiu mal com o marido e o irmão. Abirão e Moisés conversam. Moisés pede que Abirão esqueça o passado e vá atrás do filho levando amor a ele. Gahiji se despede de todos para dar início à busca por Leila e o filho. Balaque pede conselhos à Rainha Elda para lidar com a Betânia. Elda sugere que Balaque mostre à esposa que ele é quem manda. Abner, Haya e Emma brincam no Jardim com Betânia ao lado. Zur chega, brinca com as crianças e começa a conversar com Betânia. Eles conversam sobre a situação dos dois e Zur diz estar com ciúmes. Balaque e Elda chegam ao jardim, interrompendo a conversa e se juntam ao desjejum. Abirão encontra Tales, os dois conversam e se abraçam emocionados. Fineas brinca com cavalinho de madeira que achou e Arão conversa com ele sobre pegar o que não é dele. Joana chega e Fineas diz que o vô tem interesse nela e eles passam a conversar. Corá chega para cuidar de Miriã e aconselha que Zípora fique longe dela, que nega e permanece com a irmã. Adira reza e Oren observa. Adira e Oren conversam e saem para passear. Safira brinca com Ilan, Eldade chega e conversa com ela. Abirão e Tales chegam à tenda. Libna abraça o filho emocionada, Abirão e Dumá se juntam no abraço. Jerusa está aflita com a situação de Miriã e Zípora. Simut, Jaque e Damarina tentam acalmá-la. Seom irritado com o atraso de Oren. Adira e Oren caminham e conversam sobre os feitos de Deus. Siloé e Lemuel arrumando a casa e Siloé sente a barriga. Lemuel tenta ajudar e busca água. Corá conversa com Moisés sobre a decisão de deixar Zípora acompanhar Miriã. Uma semana depois, Corá avalia Balaão e comprova que ele não tinha lepra. Balaão pede a Corá para ir junto ver o estado de Miriã. Caravana dos mercadores chega a Hesbom. Leila, capturada, está no cavalo do líder. Ao perguntar o que era o local, o líder pede silêncio e a trata como escrava. Miriã está fraca, com olhos vermelhos e pele danificada. Corá diz que ela não poderá retornar a viver entre eles. Zípora e Miriã rebatem. Uma luz vem do céu, envolve Miriã, que fica completamente curada. Miriã agradece e abraça Zípora, emocionada.

Moisés convida Miriã e Hur para morarem com ele ​

Terça-feira, 07 de junho

Zípora pergunta a Corá se ela e a irmã podem voltar. Arão diz que precisa confirmar a cura primeiro. Balaão diz a Corá que está surpreso com o milagre ocorrido. Na rua do comércio, Rishon e Jair conversam sobre a chegada de novas escravas e Jair demonstra interesse. Seon e Oren falam do interesse de Oren em Adira e da chegada dos hebreus. Miriã e Zípora se encontram com Corá e Arão e eles avisam que elas podem retornar ao acampamento depois de terminar o procedimento de purificação. Zípora e Miriã entram no rio para se banhar e saem. O leilão pelas escravas começa, Rishon demonstra interesse em Leila. Zípora e Miriã chegam ao acampamento, Arão realiza o processo de purificação e Miriã é abraçada por todos. Balaque, Elda e Zur falam sobre a chegada dos hebreus e o plano de Corá roubar a liderança de Moisés. Corá sai com Assir e Elcana. Moisés convida Miriã e Hur para morarem junto com ele e eles aceitam. O mercador mostra que Leila está grávida e inicia a sua venda. Rishon oferece dinheiro e encontra um concorrente para a compra. Corá diz a Datã e Abirão que Balaão estava presente quando Miriã foi curada e ressalta que será líder dos hebreus em pouco tempo. Bina e Libna conversam sobre a relação de Abirão e Tales e Bina diz que há necessidade de arrumar um pretendente a Dumá. Tales conversa com Yarin e diz que estava com ciúmes e nunca pretendeu se matar de verdade. Zípora conta a Gerson, Eliezer e Moisés sobre a ovelha que estava na caverna e Moisés fala da importância de estar atento aos sinais de Deus. Miriã e Hur chegam à tenda de Moisés, se desculpam e se abraçam. Abigail, Bezalel, Zelofeade e Deborah falam sobre o tempo que Miriã ficou afastada. Abigail e Bezalel demonstram-se preocupados com Leila. Simut conversa com Aoliabe e Eldade e diz que está preocupado com Gahiji no deserto. Rishon chega com Leila e apresenta a Dorcas. Leila pede ajuda a Dorcas, que diz que não deixará ninguém encostar nela enquanto estiver grávida. Zur presenteia Betânia com uma pulseira, que resiste no início, mas aceita a joia. Balaque conversa com Elda e pede para que ela avise Betânia para comparecer a seus aposentos assim que chegar. Gerson, Eliezer e Fineas brincam na tenda e depois se retiram para dormir. Miriã e Arão relembram quando Moisés estava afastando quando era criança. Dorcas diz a Rishon para respeitar Leila, Rishon responde e diz que ela deve trabalhar no dia seguinte. Leila conversa com Talita e descobre que Adira era a antiga escrava e que agora estava morando com Oren. Oren conversa com Adira, diz que a ama e os dois se beijam. Calebe diz a Noemi que está ansioso com o casamento deles. Quenaz diz a Yarin que está feliz com o afastamento de Tales, os dois fantasiam sobre o casamento. Adira diz a Oren que não pode gostar dele e que deseja voltar à sua família. Leila pede que Talita a leve para ver Adira. Balaque e Betânia estão nos aposentos do Rei. Betânia serve diversas taças de vinho a Balaque, que cai em sono. Zur levanta sem camisa da cama, pede desculpas a Tanya por ter falhado. Tanya sai irritada dos aposentos. Abner conversa com Haya, que diz que sente falta da mãe. Assir e Elcana entram tensos na tenda para falar com Moisés. Corá discursa na frente dos hebreus e não percebe a presença de Moisés e Josué. Os hebreus comentam intensamente o que foi dito por Corá, que vê Moisés e Josué e fica assustado.

Zur e Betânia se beijam

Quarta-feira, 08 de junho

Moisés e Corá se encaram. Moisés chama Corá para conversar na tenda da Congregação, que diz aos hebreus que não recuará. Bina questiona Elcana e Assir sobre o que falaram com Moisés. Miriã e Hur conversam felizes com a volta dela e com o relacionamento entre eles. Dorcas diz a Talita para sair com Leila para comprarem tecido. Talita diz a Leila que a levará para ver Adira. Balaque acorda e Betânia, de saída, o agradece pela noite e ele fica tentando lembrar o que aconteceu. Emma e Tanya conversam sobre o comportamento de Zur, quando Betânia entra e pede que preparem seu banho. Elda conversa com Zur sobre a ideia do rei em escolher uma princesa para casar. Siloé conversa com Adira, que está tecendo, quando Talita e Leila batem à porta. Leila fala para Adira que era do acampamento dos hebreus e conhece Zípora, Moisés e os sobrinhos de Adira, que fica espantada. Corá recebe abraços dos hebreus e diz que fará Moisés esperar antes de ir encontra-lo. Bina fica brava com Elcana e Assir quando contam o que conversaram com Moisés. Miriã conversa com Deborah e Abigail sobre o tempo que ficou fora e que está triste com a situação de Leila. Adira conta a Leila o que Balaque fez com seu marido e como fugiram com a ajuda do feiticeiro do rei. Leila chora e pede ajuda a Adira para sair da condição que se encontra. Em meio a discussão, Moisés diz a Corá que deve seguir com a tarefa designada a ele por Deus e que não vai mais tolerar rebeldias. Hur e Eldade conversam sobre Miriã e Hur aconselha Eldade a buscar uma companheira. Leila se acalma e Adira pede a ela que tenha fé e esperança, pois um dia serão encontradas. Jerusa, Damarina, Ada e Jaque discutem entre si, Zípora dá risada da situação e relembra momento em que ela e as irmãs discutiam e Jetro as presenteava. Miriã chega à cozinha e pede para Zípora ensina-la a fazer o pão do jeito que ela faz. Zur encontra Betânia no corredor, os dois conversam e se beijam. Talita e Leila buscam por tecido na rua do comércio. Leila tenta fugir, mas cai e Talita volta com ela. Arão conversa com hebreus e Eleazar se junta ao pai. Joana comenta com Ana que gostava de ter mais atenção de Arão. Calebe, Quenaz, Aoliabe e Bezalel constroem a hupá. Aoliabe dá dicas sobre a noite de núpcias. Bezalel diz que sente falta de Leila. Dorcas questiona a demora de Talita e Leila. Leila admite que foi ver Adira e Dorcas pede que não faça mais nada sem permissão e que comece a tecer. Betânia levanta arrependida com o ocorrido e sai, deixando Zur na sala. Bina conversa com Corá e pede para que ele tenha cuidado. Jerusa entra em conflito com Samut e pede para que ele deixe ela com os afazeres, pois não gosta de se sentir inútil. Betânia se sente mal e Haya oferece ajuda. Betânia recusa e vai para o reservado, confusa com os sentimentos. Siloé e Lemuel contam que a visita abalou Adira. Oren vai ao quarto de Adira para conversar e ela conta que o relato de Leila a fez reviver sua própria história. Rishon fica irritado e diz não gostar do tecido feito por Leila. Dorcas diz para ela não se abalar e ir descansar. Leila pede forças a Deus e começa a chorar. Bezalel conversa com Hur sobre sua preocupação com Leila. Bezalel diz para Hur não perder a confiança em Deus. Moisés conversa com Zípora sobre o fato de ter sido traído por Corá. Zípora o acalma e diz que Deus está do lado dele na missão. Balaque diz a Elda que está sem paciência com Betânia. Balaão entra na sala, confronta Balaque e mostra que não tem lepra.

Betânia conta a Zur que ele é o pai de seu filho

Quinta-feira, 09 de junho

Balaão amaldiçoa Balaque e a rainha. Balaque pede que os oficiais matem Balaão, mas ele os enfeitiça. Betânia se sente mal e é aparada por Emma e Haya. Zur e Abner treinam num duelo de espadas. Abner conta que a tia passou mal a tarde e Zur sai, dizendo que fará uma visita a ela. Leila se encontra com Adira, que oferece ajuda com os tecidos para que Rishon a deixe em paz. Siloé entra na sala e consola Leila. Bezalel desabafa com Deborah sobre sua preocupação com Leila. Jerusa discute com Simut, que mantém a postura rígida diante dela. Balaque e Elda discutem preocupados com a maldição de Balaão e decidem chamar os sacerdotes. Haya tenta ajudar Betânia e Emma deduz que ela está grávida. Abner, Emma e Haya ficam felizes com a notícia. Betânia troca olhares de preocupação com Zur. Ana e Joana conversam sobre um possível interesse de Arão em Joana. Damarina entra e as chama para verem os vestidos de Yarin e Noemi. Abirão ensina Tales a trabalhar com móveis. Datã entra no galpão e conversa com os dois. Corá se junta a eles e diz que gostaria de tomar o lugar de Moisés e Arão. Betânia entra nervosa na sala de descanso e conta a Zur que o filho é dele. Noemi e Yarin provam os vestidos e se mostram preocupadas com a noite de núpcias. Ana, Inês e Damarina contam suas experiências. Aoliabe diz que está preocupado com Abigail. Simut e Jerusa brigam, mas Jerusa admite que gosta de ser cuidada por ele e fazem as pazes. Zur diz que está feliz por ter filho com Betânia, que responde brava dizendo que eles não poderão passar a vida juntas e que o bebê será filho do rei. Rishon fica feliz com o tecido que Leila o entregou. Dorcas percebe que foi feito por Adira, mas diz que manterá o segredo com Leila. Tanya fala para Emma que está feliz com a gravidez de Betânia, pois acha que isso afastará Zur dela. Balaque entra feliz nos aposentos e conversa com Betânia sobre a gravidez. Balaque diz que está ainda mais contente pois o filho que Betânia carregava ia contra a maldição de Balaão. Os dois se abraçam, mas Betânia fica preocupada com a situação. Jerusa acaba de comer e começa a discutir com Simut a respeito do sexo do bebê. Hur e Moisés ficam satisfeitos com o pão feito por Miriã. Gerson pergunta quando o acampamento seguirá, Moisés responde que aguarda a instrução de Deus e Hur diz que está preocupado com Leila. Zelofeade conforta Abigail e faz com que ela coma um pedaço de pão. Talita serve sopa a Rishon, que diz estar muito feliz com os tecidos de Leila e que venderá o filho assim que nascer. Balaque faz um jantar e conta a todos que Betânia está grávida. Elda desconfia da situação e Zur se retira, chateado. Ana conversa com Josué para que ele fale com Arão sobre o interesse de Joana. Eleazar e Inês falam sobre o Arão e Joana, quando Arão entra. Eleazar pergunta ao pai a respeito e ele responde que não pensa em um novo amor. Leila diz que precisa preparar roupas para o bebê, Talita fica triste e tenta disfarçar. Elda encontra Zur e pede que ele esqueça Betânia e procure uma outra mulher para ficar bem. Josué entra na tenda para falar com Arão sobre Joana. Arão levanta e diz que resolverá essa história. Arão conversa com Joana e diz que ela pode contar com a amizade dele sempre. Joana sai decepcionada e conta a Ana que Arão não quer nada com ela. Tanya chega para falar sobre a gravidez de Betânia com Zur, que se mostra incomodado. Tanya percebe e os dois se beijam. Moisés se aproxima de Arão, a coluna de nuvem se move e Moisés diz que é hora de partir. Hebreus caminham pelo deserto liderados por Moisés e Arão. O tempo passa e hebreus celebram o casamento de Calebe e Noemi e de Quenaz e Yarin. O tempo passa novamente, Siloé vê as roupas feitas por Adira para seu filho, Lemuel faz carinho na barriga da esposa. Leila, com nove meses de gravidez, entrega os tecidos feitos por Adira para Rishon. Simut continua mimando Jerusa, que está com barriga de sete meses. Leila grita de dor e Dorcas faz o parto do bebê, que é um menino. Adira ajuda o parto de Siloé, que está com dificuldades. Bezalel e Simut conversam, quando hebreus chegam carregando Gahiji, desfalecido. Leila termina de amamentar o bebê, quando Rishon entra e diz que o menino pertence a ele.

Leila pede a Dorcas para fugir​

Sexta-feira, 10 de junho

Rishon sai com o bebê no colo e Leila sai atrás dele, desesperada. Leila implora a Rishon, Talita e Dorcas tentam consolá-la. Adira realiza o parto de Siloé com dificuldades, mas ao retirar a criança não respira. Abigail tenta entender o que houve com Gahiji, que está deitado na cama. Deborah entra e Abigail pede para que ela busque água e pão. Adira chega para contar a Oren o que houve, Lemuel fica desesperado e Oren o conforta. Leila sai pela porta, desesperada. Um homem a detém, diz que há ordens para ela ficar na casa e a conduz de volta par ao interior. Oren vai atrás do sacerdote do rei para examinar Siloé e Lemuel segura o filho morto no colo. Rishon vai até a rua do comércio e vende o bebê de Leila. Miriã conta a Hur que Gahiji está desacordado e que não encontrou Leila. Balaque está feliz com a gravidez de Betânia que ainda se mostra preocupada. Tanya chega para falar com Emma e diz que Zur está apaixonado por Betânia. Gahiji, delirando, começa a falar como se conversasse com Leila. Abigail está desesperada com a situação de Leila. Miriã, Jaque e Zípora tentam acalmá-la. Bezalel está angustiado e Deborah o acaricia. Eldade pede fé e diz que Leila ainda pode estar viva. Dorcas pede calma a Leila, que grita com ódio e diz que fará de tudo para recuperar o filho. Lemuel chora e enterra o filho na cova. Ana diz a Josué e Arão que os homens que vieram com Gahiji estão bem e com as famílias. Ana se retira, Arão fala a Josué que tem interesse em Ana e que achou melhor se afastar. Josué diz que não há mais impedimento para eles. Corá ouve tudo sem que eles percebam. O sacerdote diz que Siloé ficará bem e que precisa repousar. Siloé acorda, procurando o filho. Lemuel está a caminho de volta e ouve o mercador que comprou o filho de Leila dizendo que não sabe o que fazer com a criança. Lemuel fica encantado com o bebê. Zur conversa com Betânia, que está triste, e diz que o amor dele sempre estará junto a ela e o filho. Elda passa por lá e vê a cena de Zur beijando a barriga de Betânia e fica em choque. Siloé diz que quer ver o marido e o filho. Adira e Oren tentam acalmá-la, sem dizer o que houve, quando Lemuel entra com o bebê no colo. Siloé fica feliz, Adira e Oren ficam sem entender nada. Jerusa fala como enxerga Simut como pai. Joana sai para se recolher, Noemi e Yarin percebem a tristeza dela. Damarina diz que não é fácil para Joana ouvir sobre casamento e não ter alguém. Bina janta com Assir e Elcana, que comentam sobre o atraso do pai, dizendo que ele deve estar tramando contra Moisés. Corá fala com Datã e Abirão sobre a história de Arão e Ana e diz que espalhará a história de que Arão roubou a mulher do filho. Arão conta a Moisés que está apaixonado por Joana, Moisés diz que não há problema nisso e relembra que Eliseba pediu que ele arrumasse uma nova esposa. Elda confronta Zur e pede que ele admita o que aconteceu com Betânia. Gahiji acorda se desculpa com Bezalel por não ter encontrado Leila e é consolado pelo filho e por Simut. Dorcas briga com Rishon por ter vendido o filho de Leila. Talita e Dorcas conversam e dizem estar com pena de Leila. No quarto dos escravos, Leila abraça as roupas do filho. Lemuel conta a Oren como pegou o bebê e que não pretende dizer a verdade à Siloé. Adira ajuda Siloé a dar de mamar ao filho. Arão conta a Inês, Eleazar, Itamar e Fineas que irá se casar e sai, um pouco inseguro, para falar com Joana. Leila pede a Dorcas para fugir. Talita diz que os homens que vigiam já saíram. Dumá diz a Libna que tem medo de que o pai se junte a Corá contra Moisés. Libna fala que apoia o marido e que Libna deve fazer o mesmo. Balaque chama Zur e apresenta a Princesa Aviva, filha do Rei Requém, de Midiã. Balaque diz que escolheu ela para ser a noiva do irmão, que fica surpreso. Leila entra na casa de Oren, pedindo para ver Adira e conta que Rishon vendeu seu filho. Lemuel disfarça e Adira fica desconfiada. Arão sai em busca de Joana e encontra Eldade que diz que Gahiji já acordou. Corá se aproxima fala que Arão está apaixonado e que roubou a pretendente do filho. Arão fica nervoso. Zelofeade, Aoliabe, Calebe, Josué, Eleazar e Itamar aparecem, Corá continua contando sobre Arão ter traído Abiú. Joana, Ana, Yarin e Noemi surgem. Corá continua provocando e diz que Abiú pode ter morrido por culpa de Arão.