'Os Dez Mandamentos' bate recorde de audiência, mas permanece atrás da Globo

Foto: Reprodução / TV Record

O capítulo da novela Os Dez Mandamentos que foi ao ar na última terça-feira, 21, bateu o recorde de audiência da novela nesta temporada, com 19,1 pontos na Grande São Paulo, e pico de 21,1.

O capítulo contou com a cena da abertura da Terra, em que o personagem Moisés, interpretado por Guilherme Winter, diz: "Ó senhor, diante do teu povo, lhe peço, faça saber quem são teus escolhidos!", para em seguida, o céu escurecer, e a terra literalmente se abrir, dando espaço para uma espécie de "erupção".

Apesar do bom resultado, a audiência não foi tão expressiva quanto a do capítulo da temporada passada que mostrou a abertura do Mar Vermelho, em novembro de 2015, que fez com que a Record ocupasse o primeiro lugar entre as emissoras. Desta vez, a novela bíblica perdeu para o Jornal Nacional, com 25,7 pontos, e Velho Chico, com 28,4 pontos.