'Os Croods 2' terá dublagem de Juliana Paes e Rodrigo Lombardi

Juliana Paes (Bibi Perigosa) e Rodrigo Lombardi (Caio) em 'A Força do Querer' Foto: João Miguel Júnior / Globo / Divulgação

No mesmo dia em que voltam ao ar na novela A Força do Querer, que estreia sua reprise nesta segunda-feira, 21, Juliana Paes e Rodrigo Lombardi anunciaram que serão dubladores no filme Os Croods 2.

"Estou feliz em anunciar: Rodrigo Lombardi e eu em mais uma parceria! Estaremos em breve nos cinemas com a sequência desta animação, Os Croods 2. Vou dar voz à personagem Esperança Bemelhor", escreveu a atriz. O ator fará a voz do personagem Bem Bemelhor.

Ainda não há data de estreia confirmada para o lançamento do filme no Brasil. Confira o anúncio feito pelos atores abaixo.

Assista ao trailer de Os Croods 2: