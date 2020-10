'Os artistas estão mais soltos', diz Carlinhos Brown sobre 'The Voice' na pandemia

Jurados da 9ª temporada do 'The Voice Brasil' Foto: Victor Pollak / Globo / Divulgação

Carlinhos Brown, jurado do The Voice Brasil, Tiago Leifert e Jeniffer Nasccimento, apresentadores do reality show , falaram sobre as mudanças que a pandemia do novo coronavírus trouxe à atração e a expectativa para a estreia da 9ª temporada do programa no próximo dia 15 de outubro.

"A gente perdeu o abraço, mas está conseguindo também outras soluções criativas que podem ficar para sempre", analisou Leifert durante coletiva virtual da qual o Estadão participou nesta quarta-feira, 7.

Entre as mudanças, estão a presença de uma plateia virtual "que reage ao que acontece no estúdio", uma 'parede' de acrílico em determinados momentos para que haja o contato entre o apresentador e o cantor, e a ausência de familiares para assistir às apresentações.

Carlinhos Brown, um dos jurados, opinou sobre as novidades: "Estou achando os artistas muito mais soltos na relação com a gente. O fato de não ter plateia, mas todo clima de plateia, foi algo que me chamou bastante atenção."

"A gente tinha o costume de se visitar no camarim um do outro, e isso não pode mais", ressalta o cantor, sobre os bastidores.

Além de Brown, Iza, Lulu Santos e Michel Teló completam o time de jurados. Ivete Sangalo, que vinha participando do programa, anunciou sua saída no último mês de julho.

Tiago também comentou: "Quando chega na hora da audição às cegas, estava com a família, agora não está mais. Antes era uma pessoa só, agora são várias [da família]. O telão com a família talvez fique para sempre".

'Como trazer consolo, se não fisicamente?', opina Jeniffer

Jeniffer, por sua vez, destacou: "As audições, por exemplo, assisti remotamente, mas fiz a entrevista pessoalmente. É um grande desafio encontrar uma forma de ser calorosa e empática com a pessoa."

"Especialmente em momentos delicados. Como trazer esse consolo, se não fisicamente? Tem sido um exercício incrível para mim como ser humano", prosseguiu.

Quando estreia a nova temporada do The Voice Brasil

A 9ª temporada do The Voice Brasil estreia no dia 15 de outubro de 2020. A exibição ocorre às terças e quintas, logo após a novela A Força do Querer, com reprises no canal pago Multishow às quartas e sextas-feira, às 20h30, além de conteúdo disponível no Globoplay.

