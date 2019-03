‘Orphan Black’ terá ‘derivado’ da série e produtores buscam roteiristas

A atriz Tatiana Maslany no papel das 'clones' Cosima e Sarah, na série 'Orphan Black'. Foto: Reprodução/BBC America

Orphan Black, série que foi um sucesso entre os anos de 2013 e 2017, pode ter uma sequência, apesar de o fim ter sido divulgado há dois anos. As informações foram divulgadas pela Variety.

De acordo com o site, o canal americano AMC, que opera em colaboração com a BBC America, produz um ‘derivado’ da série, que ocorrerá no mesmo ambiente das aventuras de Sarah Manning. A jovem vive diversos clones ao longo de cinco temporadas, em uma trama repleta de mistério e traições. Ainda não se sabe se a atriz Tatiana Maslany, que interpretou a personagem principal, e o restante do elenco estarão na sequência da história.

Ainda segundo dados da Variety, os produtores estão em busca de roteiristas. Orphan Black foi criada por Graeme Manson e John Fawcett. No Brasil, a série está disponível no catálogo da Netflix.