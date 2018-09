'Orgulho e Paixão' exibe primeiro beijo gay em novela das 18h

O capítulo desta quarta-feira, 12, de Orgulho e Paixão marcou o primeiro beijo gay em uma novela das 18h da TV Globo. A novela está em sua reta final e termina no dia 17 de setembro.

A cena começa quando Luccino (Juliano Laham) e Otávio (Henrique Muller) discutindo sobre o futuro, já que Luccino terá de retornar ao quartel em breve. Os dois se declaram e Luccino lembra da primeira vez que os dois se tocaram. "Foi rápido, mas eu senti uma eletricidade que foi direto pro coração. Agora me sinto em paz", falou.

E o beijo acontece, como pode ser assistido abaixo:

O beijo entre Otávio e Luccino gerou muitas comemorações nas redes sociais:

O beijo de Luccino e Otávio reafirma a delicadeza com que as tramas da novela são construídas. Fica difícil não se emocionar com um momento tão singelo e ao mesmo tempo com tanto a dizer. #OrgulhoePaixão