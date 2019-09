'Órfãos da Terra': Fãs reclamam da ausência de beijo em cena de Valéria e Camila

Cena em que Camila (Anajú Dorigon) aceita pedido de casamento de Valéria (Bia Arantes) na novela 'Órfãos da Terra'. Foto: Reprodução de 'Órfãos da Terra' (2019) / Globo

A ausência de um beijo entre as personagens Valéria (Bia Arantes) e Camila (Anajú Dorigon) em Órfãos da Terra, atual novela das 6 da Globo gerou críticas de diversos internautas, que levaram o tema a ser um dos mais comentados no Twitter na noite desta quinta-feira, 5.

Em cena do capítulo que deve ir ao ar na próxima sexta-feira, 6, na TV, mas já está disponível na íntegra na plataforma de streaming da emissora (Globoplay), Valéria, que consegue que Norberto (Guilherme Fontes) aceite seu pedido de divórcio, pede Camila em casamento.

Valéria abre uma caixa com uma aliança diante da amada e pergunta: "Camila Nasser... Eu amo tanto você. Você aceita se casar comigo?".

Ela balança a cabeça indicando uma resposta positiva, e Valéria continua: "Você tá falando sério, Camila? Porque eu não tô brincando. Daqui a pouco sai o meu divórcio e eu quero muito casar com você"

Aceito, aceito

Na sequência, as duas aproximam seus rostos, e há uma mudança de câmera. As duas não chegam a se beijar, e Valéria diz "obrigada" e questiona: "eu posso colocar [a aliança] em você?", pondo, em seguida, o anel na mão da amada.

Diversos internautas reclamaram da cena no Twitter, e "Vamila [junção do nome das personagens] sem censura" chegou a figurar entre os trending topics do Brasil nesta quinta-feira, 5.

No último dia 30 de agosto, o site Gshow, da Globo, chegou a publicar uma reportagem de título "Bia Arantes sobre beijo lésbico de Valéria e Camila: 'Não ficamos nervosas'".

é: " , ! ?" Será que os shippers Vamila tão preparados pra esse casalzão de #ÓrfãosDaTerra? Em papo com a gente, Bia Arantes falou sobre a cena de beijo das duas → https://t.co/6GGGADfzFj pic.twitter.com/F5KgcSiQy7 — Gshow (@gshow) August 30, 2019 Nele, consta que a atriz "comentou da cena do beijo prevista para ir ao ar nos próximos capítulos": "A gravação foi supertranquila! Eu e a Anajú somos amigas na vida e essa cumplicidade ajuda a fazer qualquer cena que seja. A gente não ficou nervosa". "É sempre bom fomentar essa discussão nas pessoas e isso tudo resultar no respeito, no diálogo, no entendimento da situação. É muito bom não só entreter, mas também instigar", continua Bia Arantes, sobre a relação entre as duas personagens. O material, porém, foi tirado do ar posteriormente.

O E+ entrou em contato com a assessoria da Globo a respeito do tema, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Confira algumas reações à ausência do beijo entre Valéria e Camila em Órfãos da Terra abaixo:

AAAAAAAAAAAAAAAAAA Não acredito que a Globo censurou o beijo QUE ODIOOOOOOOOOOOOOOOOOO VAMILA SEM CENSURA pic.twitter.com/AouUTVXuXj — Miss Book (@matt_conda) September 6, 2019

Como eles tiveram coragem de tirar a cena mais aguardada por todos. VAMILA SEM CENSURA pic.twitter.com/UBhbsNtZjl — Thaise ∞ (@ThaiseOliverSa) September 5, 2019

tiveram mesmo a coragem de cortar uma obra de arte dessa VAMILA SEM CENSURA pic.twitter.com/EHQN1iXcAW — Hanna (@ALISONBUGADA) September 5, 2019

além de tudo a cena ainda ta escura… putz globo, o mico! VAMILA SEM CENSURA pic.twitter.com/geS357qIp0 — Juju (@arantesvocals) September 5, 2019