'Órfãos da Terra': capítulos da última semana não serão antecipados no Globoplay

Gabriela Munhoz (Mágida), Renato Góes (Jamil) e Julia Dalávia (Laila) em cena de 'Órfãos da Terra', novela das 6 da Globo. Foto: Paulo Belote / Globo / Divulgação

Órfãos da Terra, atual novela das 6 da Globo, está em sua reta final para ser subtituída por Éramos Seis e seu capítulo final já tem data para ir ao ar: 27 de setembro, uma sexta-feira, com reexibição em 28 de setembro, um sábado.

Na produção, que aborda temas relativos à cultura síria e conta com o ex-BBB Kaysar Dadour no elenco, chamou atenção o fato de a emissora disponibilizar capítulos antes de irem ao ar na TV aberta com antecedência em sua plataforma de streaming, o Globoplay.

O E+ entrou em contato com a Globo, que afirmou que, durante a última semana da novela, os capítulos de Órfãos da Terra não serão disponibilizados previamente na plataforma. Atualmente, após o capítulo ir ao ar na TV, o capítulo do dia seguinte já fica disponibilizado no Globoplay.

"Quanto ao Globoplay, não anteciparemos a última semana da novela na plataforma de streaming", respondeu a assessoria da emissora em referência aos capítulos de Órfãos da Terra que irão ao ar a partir de 23 de setembro, data em que se inicia a última semana de Órfãos da Terra.

Éramos Seis, a novela que substituirá Órfãos da Terra

Em 30 de setembro estreia Éramos Seis, nova novela das 6 da Globo, remake da produção de mesmo nome que foi ao ar em 1994, no SBT, e será protagonizada por Gloria Pires e Antonio Calloni.

O primeiro capítulo de Éramos Seis irá ao ar em uma segunda-feira, algo que não ocorria na faixa horária da emissora desde 2016, com Sol Nascente.

Desde então, as novelas das 6 que foram lançadas estrearam em uma terça-feira (Órfãos da Terra, Espelho da Vida, Orgulho e Paixão e Tempo de Amar) ou quarta-feira (Novo Mundo).

Questionada sobre o motivo da mudança, a Globo, por meio de sua assessoria, informa que se trata de "estratégia de programação".

