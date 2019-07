‘Orange is The New Black’: mais de cem milhões de usuários assistiram pelo menos a um episódio

A atriz Taylor Schilling (loira) interpretando Piper em 'Orange Is The New Black'. Foto: AP Photo / Netflix

A Netflix contabilizou o número de usuários do serviço que já assistiram a pelo menos um episódio de Orange Is The New Black. Pelas contas, a série teve 105 milhões de espectadores. A informação foi dada pela chefe de originais do serviço de streaming, Cindy Holland, em entrevista à Variety.

Orange Is The New Black está na sétima e última temporada. O número fornecido pela Netflix é uma raridade, embora o diretor de conteúdo, Ted Sarandos, tenha dito a analistas e investidores na teleconferência de resultados na quarta-feira, 17, que a empresa será “cada vez mais transparente com os produtores” ao longo do tempo.

A Netflix se transformou em uma biblioteca com mais de 700 títulos originais, apostando na programação exclusiva para impulsionar o crescimento no número de assinantes. No segundo trimestre, o serviço de streaming registrou uma perda no número de usuários nos Estados Unidos pela primeira vez em oito anos.

O analista do Morgan Stanley, Benjamin Swinburne, afirma que pode ter subestimado a necessidade da Netflix por acessos para impulsionar a aquisição de assinantes. “Isso não nos deixa incrivelmente mais ansiosos em perder Friends ou The Office, mas sim mais focados na capacidade da Netflix de encontrar as próximas Stranger Things ou Orange Is The New Black para trazer novos membros para o serviço”, concluiu.

